Milei avanza en creación de una agencia especial para controlar la migración: sería distinta a ICE

La ministra de Seguridad Nacional de Argentina, Alejandra Monteoliva, afirmó este miércoles que su cartera avanza en la creación de una Agencia de Seguridad Migratoria. La iniciativa fue anunciada en noviembre de 2025 como “una agencia con poder de policía, inteligencia criminal y presencia efectiva en cada frontera”.

Monteoliva confirmó el proceso en una entrevista con Radio Mitre. En esa instancia señaló que “estamos conformando lo que vendría a ser una futura Agencia de Seguridad Migratoria”, como parte de una nueva estrategia estatal.

La ministra entregó cifras recientes sobre expulsiones de extranjeros. Indicó que 2.403 personas fueron expulsadas en diciembre y 1.971 en enero. Los casos corresponden a inadmitidos, deportados y extraditados.

La autoridad recalcó que el modelo del nuevo organismo no replica al sistema estadounidense. En ese sentido, precisó que “es completamente distinto” al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Monteoliva descartó una persecución contra migrantes. Aseguró que “no es de persecución de migrantes. Aquí quienes deben estar preocupados son quienes delinquen: homicidas, violadores y terroristas”.

La ministra adelantó que Diego Valenzuela liderará la futura agencia. El exintendente de Tres de Febrero asumirá el control fronterizo.

Reorganización del control migratorio

Valenzuela es actualmente senador provincial. Militó en el sector del expresidente Mauricio Macri y luego se integró al espacio político del presidente Javier Milei.

El organismo fue presentado inicialmente en noviembre como Agencia Nacional de Migración. Esto ocurrió tras el traspaso de funciones desde el Ministerio del Interior al de Seguridad.

Monteoliva explicó que la Dirección Nacional de Migraciones ya fue incorporada a su cartera. Señaló que “esto era algo que veníamos planteando desde hace muchísimo tiempo”, por su vínculo con la seguridad nacional.

La iniciativa fue anunciada en su momento por Patricia Bullrich. La exministra la definió como una agencia “con poder de policía”, orientada a frenar “el delito transnacional ni la inmigración ilegal”.

La ministra también recordó las reformas migratorias de mayo de 2025. Estas incluyeron más restricciones para obtener residencia, el fin de la atención médica gratuita y un arancel para estudiantes extranjeros no residentes.