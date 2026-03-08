Miles de mujeres se movilizaron en Santiago por el Día Internacional de la Mujer

Miles de personas se congregaron este domingo en el centro de Santiago para participar en la marcha convocada por la Coordinadora Feminista 8M en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La movilización recorrió la Alameda desde Plaza Italia hasta las inmediaciones de la estación de metro Los Héroes.



La convocatoria se realizó bajo el lema “Ni un paso atrás, cien hacia adelante”. La jornada comenzó con un llamado a reunirse desde las 10:00 horas, mientras que la marcha se inició una hora después con la participación de mujeres y disidencias que llegaron desde distintos puntos de la capital.



Durante la tarde, la vocera de la coordinadora, Fernanda Cavada, entregó un primer balance de la jornada, señalando que la convocatoria había reunido a una gran cantidad de asistentes.



Según estimaciones de la organización, alrededor de 500 mil personas habían llegado hasta el encuentro hasta cerca de las 13:00 horas, cifra que continuaba aumentando con el paso de la jornada.



Carabineros, en tanto, entregó un cálculo preliminar distinto, señalando que cerca de 40 mil personas marchaban en ese momento por la avenida Libertador Bernardo O’Higgins.



Entre quienes participaron en la movilización estuvo Karen Palma, vicepresidenta de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras (CUT), quien abordó algunos de los desafíos que aún enfrentan las mujeres en el ámbito laboral.



“Nosotras hemos seguido viendo que existe violencia en nuestros lugares de trabajo, a pesar de las legislaciones, el tema de los cuidados, que se haga cargo de verdad de las jornadas laborales y también empezar a hablar de los empleos más precarios como como son la informalidad, las mujeres del campo que requieren de mayor justicia social”, señaló.



Asimismo, Palma se refirió al escenario político que se abrirá con el próximo gobierno y a la necesidad de mantener las demandas del movimiento feminista.



“Hoy día a pesar de saber que ha habido una agenda que en el propio programa del presidente electo hablaba de retrocesos, creemos necesario seguir impulsando nuestra agenda”, afirmó.



La jornada de movilización no solo se desarrolló en la capital. En Valparaíso, por ejemplo, se realizó una convocatoria en la Plaza Sotomayor.

“Al gobierno que viene no le será fácil”

Durante la tarde también se programaron nuevas marchas en Santiago, entre ellas una movilización desde el metro Protectora de la Infancia hasta la Plaza de Puente Alto, además de otra convocatoria en Cerro Navia desde Mapocho con Huelén.



Las actividades por el 8M continuarán durante los próximos días en distintas ciudades del país, con llamados a marchar el lunes en Chillán, Concepción, Temuco y Punta Arenas.



Al finalizar la jornada en Santiago, las voceras de la Coordinadora Feminista 8M entregaron un balance final de la convocatoria, elevando la estimación de asistentes a más de 600 mil personas.



“Copamos las calles de Santiago, y en más de 50 partes del país hay movilizaciones y en la tarde se seguirán movilizando. Al gobierno que viene no le será fácil”, señaló Margarita Peña.



Por su parte, Vesna Madariaga destacó el carácter transversal del movimiento feminista y las próximas acciones convocadas.



“Trabajadoras somos todas y por eso hemos convocado huelga general feminista”, afirmó, agregando que para este lunes se realizará una nueva actividad en el Paseo Bulnes, a las 18:30 horas.



“El movimiento feminista chileno, sigue siendo el movimiento más convocante de las luchas sociales en Chile”, concluyó.