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Mineduc decidió suspender las clases este miércoles 19 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

De acuerdo a lo informado, la medida “se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media”.

Patricia Schüller Gamboa
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Mineduc decidió suspender las clases este miércoles 19 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta

El Ministerio de Educación (Mineduc) decidió suspender las clases para este miércoles 19 en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Esto por el intenso sistema frontal que afecta al norte del país.  

Según consignó Emol, el frente ha provocado la activación de quebradas, generando aluviones, múltiples daños materiales y activaciones de alertas SAE haciendo llamados a evacuar.

El Mineduc, a través de un comunicado, informó que “las clases se suspenderán el miércoles 19 de agosto en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. Debido a las dificultades generadas producto del sistema frontal que está afectando al Norte Grande durante los últimos días”.

De acuerdo a lo señalado, la medida “se aplicará en establecimientos públicos y privados, en los niveles de educación parvularia, básica y media”.

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Source Texto: La Nación/Foto:
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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