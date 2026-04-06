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Ministra Arzola y el CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

La titular de Educación sostuvo que “estamos analizando todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse”.

Patricia Schüller Gamboa
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Ministra Arzola y el CAE: “No vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, dijo que no “escatimarán en esfuerzos” para que los deudores Crédito con Aval del Estado (CAE), que ganen más de $5 millones, comiencen a pagar. Esto tras el anuncio entregado por la Tesorería General de la República (TGR) de que comenzarán este proceso.

“Estamos analizando todas las maneras de avanzar con lo que es la cobranza de créditos que se tienen que pagar, que también se tienen que cobrar. Y no vamos a escatimar en esfuerzos para lograr la devolución de recursos que, especialmente en momentos como este, pero en general, tienen que poder recaudarse y recuperarse”, aseguró en punto de prensa en La Moneda.

“Se está dando inicio hoy día a esta cobranza, a estos procedimientos y vamos a seguir. Es parte de nuestro compromiso y de nuestros planes poder recuperar recursos para ir en ayuda de personas que en adelante también van a requerir del apoyo financiero del Estado”, agregó.

Sobre las personas que ganan bajo los $5 millones, la ministra sostuvo que el CAE “es un crédito que tiene ciertas ayudas. Como por ejemplo, poder suspender el pago de la deuda o bien poder rebajar las cuotas para aquellos deudores hacia los cuales la cuota representa más de un 10% de su ingreso”.

“Esos son beneficios que existen y que, por supuesto, hay que activarlos y hay que solicitarlos en los casos en que proceda, pero lo importante es que acá la gente que haya dejado de pagar, pudiendo seguir haciéndolo, tiene que devolver sus cuotas”, finalizó.

Tesorería inicia proceso de cobro a deudores CAE y refuerza alternativas para regularizar su situación
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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