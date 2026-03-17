Ministra Chomali asegura que recorte del 3% no afectará atención de pacientes

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió a la reducción de presupuestos del 3% en todos los ministerios y aseguró que esta situación no afectará la “atención directa de pacientes”.



Durante una actividad en el Cesfam Dr. Agustín Cruz Melo, Chomali señaló que “si es que tuviéramos en definitiva una reducción que sí nos han solicitado y hemos estado conversando con el Ministerio de Hacienda: nada que diga relación con la atención directa de pacientes se va a ver afectado producto de la reducción”.



La secretaria de Estado dijo que han “coordinado con el Ministerio de Hacienda porque para hacernos cargo de esa población que está esperando atención oncológica, necesitamos recursos frescos y estamos buscando las formas de obtener esos recursos adicionales para poder dar esa atención lo más precozmente posible”.



“Nuestra prioridad, si es que vamos a tener que hacer algunas reducciones, algunos acomodos, no está en la atención directa de pacientes y eso los pacientes tienen que tener la claridad absoluta”, indicó.



Por otro lado, la ministra planteó que el foco de su gestión “es todo lo relacionado con prevención”. “Necesitamos que nuestra comunidad esté sana, sobre todo aquellos enfermos crónicos o con patologías, adultos mayores, etc.”, añadió.



Además, mencionó que otra de las prioridades tienes relación con las personas que padecen cáncer. “Nuestra prioridad van a ser ellos, en términos de que sabemos, conocemos y hemos conversado con pacientes, la preocupación y el dolor que significa estar esperando para que le digan primero si tiene o no cáncer, si ese cáncer va a tener tratamiento o no tratamiento, y si va a tener o no va a tener la cirugía”, precisó.