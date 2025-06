Ministra de Defensa descarta afectación de relaciones con EEUU tras tensión con Israel

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano desestimó que las relaciones con Estados Unidos se vean perjudicadas tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de retirar a los agregados militares que cumplían funciones en Israel.



En medio de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, la titular de la cartera respondió las aprensiones de los diputados y destacó la participación del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos en el ejercicio militar la Estrella Austral, que se desarrolla desde la Región de Antofagasta hasta la zona austral del país.



“Todos sabemos la relación privilegiada que ha habido entre el gobierno de Estados Unidos e Israel, y claramente lo que se ha mostrado, es que independientemente de aquello, nuestras relaciones con Estados Unidos, con los compromisos que tenemos en materia de defensa, no solo se están cumpliendo, sino que también hay nuevos brotes en aspectos novedosos e interesantes como es este foco para poder prestar atención a todo lo que son los aviones Hércules del continente”, aseguró Del Piano en el Congreso.



Y añadió: “Lo he mostrado como un ejemplo, no para decir que no pasa nada y que estemos súper tranquilos, sino para demostrar que estamos tomando las medidas para que el impacto en nuestro país sea el menor posible, ojalá no haya impacto”.



En medio de la sesión, la ministra igualmente llamó a la calma sobre la vigencia de los convenios militares con Israel.



“Los proveedores no son a través del Gobierno, sino a través de empresas. Los contratos tienen cautelas y compromisos, que si no cumple una parte o la otra parte no cumple la suya, existen mecanismos para resolver esos conflictos. Evidentemente podríamos tener problemas de estos, y tendríamos que acudir a los mecanismos, pero hasta aquí nada hace prever eso”, explicó.