Ministra Marín dio a conocer en Icare su hoja de ruta: trabajo, seguridad y protección social

En su primera entrevista desde que asumió el cargo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, participó la mañana de este lunes en el ciclo “Conoce a tu ministro o ministra”, organizado por Icare.



La instancia -conducida por Karen Thal, past president de Icare– reunió a representantes del mundo empresarial, académico y de la sociedad civil en un espacio de conversación sobre los desafíos y prioridades de su gestión.



Durante el diálogo, Marín abordó su experiencia personal, así como los aprendizajes que han marcado su vocación por el servicio público y compartió las prioridades de su gestión.



“Hemos trazado una hoja de ruta con tres ejes fundamentales: empleo, seguridad y apoyo social. Nos preocupa especialmente el desempleo femenino y las brechas salariales que aún existen en Chile, y queremos revertir esas cifras”, detalló.



“También, trabajaremos con otros ministerios para fortalecer la protección frente a la violencia contra las mujeres y avanzar en temas de salud, como la disminución de listas de espera oncológicas”, explicó Marín.

Prevención de la violencia contra las mujeres

La secretaria de Estado también se refirió a la importancia de la prevención de la violencia contra las mujeres, así como también abordó los principales desafíos en materia de participación laboral femenina, brechas salariales y corresponsabilidad en los cuidados.



Explicó que “queremos generar un ambiente propicio para que las mujeres no tengan que enfrentarse a la disyuntiva entre trabajar o cuidar a sus hijos. Creemos que es posible compatibilizar la vida laboral, familiar y personal, y vamos a impulsar iniciativas que permitan avanzar en ese camino”.



Asimismo, la ministra Marín tras ser consultada sobre si desde el Gobierno pondrán urgencia al proyecto de Sala Cuna universal, señaló que “queremos avanzar en un proyecto de Sala Cuna Universal que sea técnicamente riguroso y que tenga su financiamiento correctamente asegurado”.

Inserción laboral y Sala Cuna Universal



Adelantó que “mañana tenemos una bilateral junto al ministro del Trabajo, Tomás Rau, donde vamos a tratar materias de inserción laboral para elaborar indicaciones en materia de flexibilidad laboral y también Sala Cuna Universal, que nos parece que es un tema que viene bien para comenzar a hablar de compatibilidad entre el trabajo y la vida familiar”.



Karen Thal, past president de Icare, destacó el valor de este tipo de instancias para fomentar el diálogo entre el sector público y privado argumentado que “tuvimos una conversación muy honesta y franca con la ministra, en donde pudimos mostrar y ver quien es ella y donde en este masivo encuentro pudo además mostrar su vocación de servicio”.



El encuentro se extendió por cerca de 90 minutos y contó también con la presencia de ex autoridades del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entre ellas Isabel Plá, Carolina Cuevas y Loreto Seguel, quienes compartieron también su experiencia con la nueva autoridad.