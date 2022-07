Ministra Vallejo hizo un llamado a verificar información para evitar fake news

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, sostuvo la tarde de este lunes una reunión con agrupaciones de periodistas dedicados al chequeo de información. En ese sentido, hizo un llamado a los ciudadanos a “empoderarse”, pues el plebiscito requiere de un voto informado.



En primer lugar, la secretaria de Estado saludó a los periodistas en su día, “un momento muy importante no solamente de celebración sino que también de profunda responsabilidad y compromiso democrático con nuestro país. En 1956, cuando se crea mediante la ley, el Colegio de Periodistas, se hizo también para reivindicar la labor de las y los periodistas en el ejercicio, y protección de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la democracia, y del pluralismo”.



Sobre la reunión, detalló que se llevó a cabo con “tres entidades sumamente importantes de periodistas, hombres y mujeres que me acompañan, pertenecientes a distintas instituciones. Tanto Fact Checking de la Universidad Católica, que está liderada por Luis Márquez, como también con la Organización de Contexto Factual de la Universidad Diego Portales, y plataforma Telar, instituciones que han hecho una labor muy rigurosa para poder ir chequeando la información que muchas veces se comparte, se viraliza, se propaga en nuestra sociedad, y que no son precisos, más bien son falsedades y contribuyen a la desinformación”.



“Hemos conversado la gravedad del asunto, no solamente porque estamos en un contexto de campaña ad portas de una elección, de un plebiscito, sino porque en términos generales la desinformación en nuestro país y en el mundo es un fenómeno que ha ido creciendo”, contó Vallejo.



En ese sentido, dijo que “esta desinformación contribuye a la odiosidad, a la polarización, al miedo y la incertidumbre. En términos generales, eso daña a la democracia, eso daña a la convivencia social, y por lo tanto, es muy importante que no solamente las y los periodistas que trabajan en esta organización haciendo el chequeo de la información, sino que todo ciudadano y ciudadana, se vayan empoderando en las herramientas para poder verificar la información que les llega”.



“Todos podemos caer en falsedades, todos podemos creer una información que nos comparte un amigo, un amigo, un colega, un familiar, un vecino a través de WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, cosas que se van replicando y que nos llegan día a día. Por lo tanto, es muy importante que más allá del trabajo que hacen estas agrupaciones al alero de universidades prestigiosas, es el empoderamiento de todo ciudadano y ciudadana. El ejercicio de la deliberación democrática, a través de un acto eleccionario tan importante como el plebiscito, requiere que las y los ciudadanos voten de manera consciente e informada”, afirmó.



“Por eso está también en ustedes, en todas y todos ustedes, verificar las fuentes de información, verificar lo que les llega, y no creer todo lo que les llega a sus aparatos de celular, todo lo que les llega desde afuera”, acotó.



La ministra ofreció una serie de tips para chequear información: estar alerta y leer todo con atención, no quedarse solo con los titulares, poner atención al autor del mensaje y verificar su origen, revisar las fuentes, revisar las veces que fue compartido o la cantidad de interacciones, y revisar si la información fue publicada en otros medios de comunicación confiables.