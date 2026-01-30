Home Nacional "ministro cordero dice que la cárcel de el salvador “no se p..."

Ministro Cordero dice que la cárcel de El Salvador “no se puede reproducir” en Chile

El titular de Seguridad dijo que “el modelo de El Salvador es un modelo que tiene adeptos, pero que también tiene muchos críticos, y críticos en muy distintas dimensiones”.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, dijo que el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), que visitará este viernes el Presidente electo, José Antonio  Kast, en El Salvador “no se puede reproducir en Chile”

“Yo he hecho más bien un comentario que ha hecho el propio presidente Bukele sobre este punto roducir en el resto de los países de la región”, comentó Cordero en entrevista con Radio Agricultura.

“Lo digo porque las soluciones en materia de seguridad tienen que estar adaptadas a los sujetos que están asociados, a los contextos y a los territorios en los cuales se desenvuelven”, agregó.

El ministro recordó que “El Salvador durante largos años fue heredero de una guerra civil interna muy compleja, que permitió el desarrollo de una estructura de organizaciones vinculadas a las pandillas, que esas se transformaron en mecanismos de ocupación territorial con muchísima violencia”.

Agregó que “el presidente Bukele accedió a su poder democráticamente, eligió un Congreso democráticamente, durante ese período ha reconvertido ciertas formas institucionales, se ha reinterpretado la Constitución en un sentido determinado. Y lo cierto es que cuando uno analiza el sistema penitenciario, yo creo que uno también tiene que tener cuidado, porque el sistema penitenciario salvadoreño, más que el Cecot (…) es un sistema penitenciario militarizado”.

Cárcel de El Salvador: “Uno nunca tiene que descartar conocer experiencias de otros países”

“Uno nunca tiene que descartar conocer experiencias de otros países, fundamentalmente para ver cómo los países enfrentaron situaciones complejas y abordaron soluciones de acuerdo a sus necesidades, otra cosa distinta es que uno quiera importar esos modelos a Chile. Yo entiendo que la visita del Presidente electo es una visita conocer la experiencia, no para trasladar y eso es bien importante porque yo creo que las soluciones son locales”, agregó.

Para Cordero “el modelo de El Salvador es un modelo que tiene adeptos, pero que también tiene muchos críticos, y críticos en muy distintas dimensiones”.

“Chile tiene una realidad muy distinta, Chile ha optado por distribuir competencia entre distintos poderes públicos, por modificar la legislación ocupando las herramientas del Estado de derecho, y sus resultados están a la vista. Están a la vista en la Macrozona Sur, están a la vista en la Macro zona norte, están a la vista en el combate contra el crimen organizado, y tenemos todavía que seguir trabajando muy intensamente en lo que es el sistema penitenciario”, finalizó.

