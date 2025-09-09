Home Triunfo "ministro cordero reiteró su rechazo a la supercopa en el santa la..."

Ministro Cordero reiteró su rechazo a la Supercopa en el Santa Laura: “Supone una condición de riesgo”

El titular de la cartera de Seguridad Pública aseguró que la definición de este domingo entre Colo Colo y Universidad de Chile no debe jugarse en el reducto de Independencia, apuntando a que “no puede ejecutarse ningún evento masivo, incluyendo un partido de fútbol, en un recinto que está en obras o que tiene obras”.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia

Aunque desde la ANFP ya ratificaron la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile para este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, hay quienes se oponen con todo a la realización del cotejo, como es el caso del alcalde de Independencia, Agustín Iglesias, y el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/ministro-cordero-reitero-su-rechazo-a-la-supercopa-en-el-santa-laura-supone-una-condicion-de-riesgo

Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Licencias médicas: Contraloría informa que se han inic...

Así lo da cuenta la revisión al Sistema de Inspección de Acciones Derivadas (SIAD), habilitado por la Contraloría y que permite verificar que los servicios inicien, terminen, y envíen a control de legalidad los procedimientos disciplinarios que instruyan en virtud de lo ordenado por el organismo contralor.

Leer mas
Nacional

Carabineros investiga hallazgo de cuerpo flotando en e...

Efectivos de la 19° Comisaría acudieron al lugar y lograron ubicar el cuerpo, que estaba a la altura del Puente del Arzobispo, en Providencia. La capitán Susana Saenz confirmó que se trata de un hombre, cuya identidad aún no ha sido determinada.

Leer mas
Triunfo

Gary Medel se emocionó hasta las lágrimas al recordar ...

Durante su participación en el podcast “Más que titulares”, el “Pitbull” habló sobre su fallecida madre, Marisol Soto, y expresó que “a veces la recuerdo en la noche y lloro. Es algo sensible para mí. Siempre con tristeza de no tenerla a mi lado, era el pilar de toda la familia”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/