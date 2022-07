Ministro de Energía y cortes de luz: “Estamos un poco mejor de lo previsto”

El ministro de Energía, Claudio Huepe, se refirió a los miles de clientes que se encuentran sin luz debido al sistema frontal que afecta al país.



Al respecto, valoró que “estamos un poco mejor de lo previsto”, pero añadió que “el objetivo final nuestro no es que los cortes se repongan rápido, el objetivo final nuestro es que no haya cortes. Las personas no quieren tener una reposición rápida, quieren tener electricidad”, dijo.



De acuerdo a los últimos datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), son casi 60 mil clientes los que se encuentran sin luz en el país, mientras que “el fin de semana tuvimos 160 mil clientes sin necesidad”, indicó el ministro.



En conversación con 24 Horas, Huepe informó que desde el Gobierno “en el corto plazo nosotros estamos trabajando para la recuperación rápida donde haya cortes y, por supuesto, siempre considerando eventuales contingencias que puedan ocurrir”.



Además, apuntó a que deben “ver cómo podemos avanzar en reducir al máximo estos eventos. No hay ningún país del mundo donde no haya cortes eléctricos, no obstante, tenemos bastante espacio para la mejor en Chile. No estamos en ningún sitio entre los mejores niveles que podemos obtener”.



Respecto a los puntos por mejorar en el servicio, la autoridad expresó que “los cortes eléctricos que se producen en la Región Metropolitana son por choques de vehículos contra postes. Entonces, ahí hay un tema dónde se articulan varias dimensiones como la educación vial y la disposición física de los postes”.



Por otro lado, otra falencia es la “gran disparidad en términos de calidad del servicio eléctrico, es decir, hay zonas donde hay cortes de 100 horas al mes y zonas donde tienen cortes de minutos al mes. Es disparidad para nosotros es preocupante y queremos cambiar”, detalló.



Asimismo, añadió, respecto a la responsabilidad de las empresas, que “en la parte de reposición hemos visto un trabajo que va mejorando en el tiempo, eso no quiere decir que sea perfecto, pero sí va mejorando. Y hay bastante espacio de todas maneras para mejorar. Lo que nosotros estamos viendo con las empresas es identificar las acciones más eficientes para avanzar en mejor calidad de servicio”.



Finalmente, el titular de Energía mencionó que están trabajando en aumentar las cuadrillas en terreno y “a largo plazo se trata de inversiones, en tecnología, en distribución de la red eléctrica y, por lo tanto, es un poco más largo, pero es hacia allá donde debemos avanzar”.