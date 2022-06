Minsal ante aumento de casos: “No queremos volver a como estábamos en el 2020”

El Ministerio de Salud emitió una alerta frente al aumento de casos de Covid-19 que registra el país, con dos días seguidos con más de 11 mil casos diarios y un incremento del 49% de contagios en las últimas dos semanas.



“Nos encontramos ante una nueva ola epidémica, que si bien es mejor a la del verano, se da en un contexto donde están circulando múltiples virus respiratorios”, advirtió el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado.



“Mi llamado hoy es a que no olvidemos lo que hemos pasado en esta pandemia, sin dejar de mirar al futuro. No olvidemos que no queremos volver a como estábamos el año 2020; no queremos tener que llevar a reconvertir unidades de pacientes críticos”, añadió.



El subsecretario llamó a mantener las medidas de autocuidado, incluyendo la vacunación. “Todos los recursos comienzan a tensionarse”, consignó ante el aumento de la circulación viral.



“Los casos van a seguir aumentando en las próximas semanas y si bien no es posible saber cuándo será el peak epidémico, tenemos que mantenernos en alerta, reforzando toda la red de recursos para que puedan responder de la mejor forma posible”, complementó.



Por su parte, el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos, informó que la red integrada de salud mantiene 1.752 camas UCI ocupadas de las 2.031 habilitadas, por lo que quedan 279 disponibles a nivel nacional.