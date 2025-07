Minvu denuncia amenazas contra el ministro Montes ante el Congreso

El Ministerio de Vivienda (Minvu) comunicó al Congreso que su titular, Carlos Montes, ha sido objeto de amenazas, solicitando medidas especiales de resguardo. El ministro no concurrió este jueves por razones médicas.



El diputado Andrés Celis (RN), quien preside la comisión que investiga el megaincendio de febrero de 2024, confirmó la noticia y señaló que la información fue entregada al jefe de Gestión de Seguridad de la Cámara de Diputados, Rigoberto Hernández.



“Se comunicaron conmigo los asesores y el ministro Montes en relación a amenazas que él ha recibido y, a la vez, el personal de seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados”, dijo.



“Frente a eso, solicité un informe al personal de seguridad de esta Corporación, que fue leído ante la Comisión de la Reconstrucción y sometí a votación en lo que este informe concluía”, agregó el parlamentario de oposición.



“Esto es bastante duro y tuvimos que tomar la decisión de que cada integrante, como máximo, pueda invitar a dos personas porque no voy a exponer a ningún funcionario, a ninguna funcionaria de esta Cámara de Diputados ante cualquier ataque que pueda recibir un ministro de Estado”, dijo.



“Estamos frente a una amenaza que me manifestó el Poder Ejecutivo, estamos frente a una advertencia y aquí los gustitos personales, las venganzas que puedan querer algunos parlamentarios no van con mi intención de presidir esta comisión investigadora, yo tengo que velar por la seguridad de los integrantes, por los funcionarios y, en ese entendido, es que esta va a funcionar como finalmente lo ha resuelto democráticamente esta comisión”, continuó el legislador.



“Son amenazas que ha recibido el ministro de la Vivienda que han sido por distintos medios, por redes sociales y por otras vías, pero prefiero que sea el propio ministro, quien además se encuentra con licencia, él envió un certificado médico, se encuentra en reposo por cinco días, pero creo que cuando se trata de amenazas que van en contra de su integridad física tiene que ser el propio afectado o bien el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo quien debe detallar cuáles son aquellas”, cerró Celis.



COMISIÓN DE ALTO RIESGO



Frente a la amenaza, Rigoberto Hernández se dirigió al presidente de la comisión investigadora, Andrés Celis, para indicarle que “la comisión que usted preside ha sido evaluada como de alto riesgo por parte de seguridad en función de la temática contingente a tratar, los actores involucrados y las potenciales interrupciones al normal funcionamiento de esta”.



“Parte de las medidas que se tomarán son tener al interior de la comisión un funcionario y otro al exterior en el sector al lado de la puerta de la sala. Además, se realizará control de accesos y monitoreo en las cámaras de seguridad”, agregó.



“La principal medida de control y resguardo debería venir de la propia comisión, en el sentido de que las personas invitadas por esta comisión estén debidamente ingresadas en el sistema informático de ingreso de visitas”, advirtió Hernández.