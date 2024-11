Monsalve hace su primera aparición pública: “Mi silencio obedece al respeto del debido proceso”

El exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, hizo este viernes su primera aparición pública tras ser denunciado por violación, lo que significó que presentara su renuncia al Gobierno.

Monsalve habló escuetamente con la prensa en una caminata mientras se encontraba en un complejo habitacional en Viña del Mar, Región de Valparaíso. En un primer mensaje, Monsalve afirmó que “mi silencio obedece al respeto del debido proceso”.



El exsubsecretario insistió en su deseo de ser respetuoso con el proceso legal en curso. “He vuelto a insistir en que los hechos no me he podido referir. No porque los quiera aludir, no porque no quiera contactar. Es porque hay una investigación declarada secreta por una institución del Estado que está investigando”, explicó.



Monsalve también subrayó que ya ha respondido a las acusaciones, reiterando que no se referirá a los hechos debido a que forman parte de una investigación que se mantiene en secreto: “Ya he contestado y he dicho que no me refería a los hechos porque están en el marco de investigación declarada secreta”.