Montes por compra de terrenos de megatoma: “Está lleno de incertidumbre”

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, respondió hoy a los cuestionamientos provenientes de distintos sectores políticos por el desalojo de la megatoma de San Antonio.



En diálogo con Radio Infinita, explicó las razones detrás de la iniciativa del gobierno sobre la compra de terrenos y la suspensión del desalojo por seis meses luego que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera la solicitud.



El ministro reconoció que “este proceso está lleno de incertidumbre y si el Estado tuviera más recursos, podría plantearlo de otra manera, pero analizando otras experiencias internacionales, decimos que la cuestión clave es que los que ahí están asuman la responsabilidad. Ellos no pueden pretender pasar por el lado de todo el resto que lo requiera”.



El secretario de Estado explicó que las mismas familias están dispuestas a comprar los terrenos. “Ellos partieron diciendo eso. El tema era cómo comprar un terreno en estas características, y la ley misma establece que las cooperativas son el medio para hacerlo, que permite comprar terrenos que no tienen urbanización. La medida es parte de un proceso de mucho conversar, discutir y analizar. Al final se ve que no hay mucha otra alternativa”.



Consultado por la eventualidad que existan familias que no puedan adquirir terrenos, Montes indicó que “es uno de los temas que hay que resolver. Alternativas para ese tema es que haya una línea de crédito más de largo plazo, ¿Y hay gente que no va a querer pagar después? Efectivamente, pero aquí va a haber hipoteca, distintas formas que ellos van a estar obligados a hacer”.



“A diferencia de lo que dicen algunos medios, esto no es que haya sido improvisado. Nosotros tuvimos que estudiar un marco legislativo y buscar alternativas, tuvimos que conversar con las distintas autoridades, tuvimos que elaborar un catastro, hicimos un estudio, hemos hecho un trabajo bastante riguroso”, defendió Montes la gestión del ministerio sobre el tema.



Respecto al acuerdo alcanzado con los dueños del terreno, sostuvo que “aún queda solidificar las cooperativas. Hay una gran distancia en el precio que piden los dueños del terreno de la toma de San Antonio: “si no tuviéramos tanta distancia probablemente en este protocolo hubiese venido una base de precio”.