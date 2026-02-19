Motociclista muere luego de ser chocado en Lo Prado: era extranjero y tenía 36 años

Un motociclista murió esta madrugada tras ser colisionado por un automovilista en la Ruta 68, a la altura de la comuna de Lo Prado, en la Región Metropolitana. El accidente se registró durante la noche y terminó con el conductor del vehículo menor fallecido en el lugar.

El hecho ocurrió cerca de las 2:00 horas, específicamente en el kilómetro 1.3 en dirección al poniente. Según información preliminar, el automóvil impactó por alcance a la motocicleta.

Las primeras diligencias indican que, tras el choque, el conductor perdió el control y volcó en la ruta. Producto del impacto, el hombre falleció en el mismo sitio del accidente.

La víctima tenía 36 años y era de nacionalidad venezolana.

El teniente Duval Barra, de la SIAT, explicó en un punto de prensa que “al momento estamos trabajando en el lugar para determinar el cómo ocurrió el accidente, determinar una dinámica y una causa basal de esto”.

Respecto del fallecido, la autoridad agregó que “conducía su motocicleta con su licencia al día al momento del accidente. Si bien mantenía una mochila que está en el lugar del accidente, no podemos determinar si era o no trabajador de las aplicaciones de delivery”.

Resultados preliminares y peritajes en curso

En relación con el automovilista, Barra señaló que “las pruebas preliminares que se le realizaron arrojaron negativo a la presencia de alcohol y a la presencia de drogas, (pero) todo esto tiene que ser sí o sí ratificado por el examen de alcoholemia y toxicológico”.

Además, indicó que “ningún vehículo mantiene encargo por robo, mantienen la totalidad de la documentación de los vehículos al día de igual manera”.

La Fiscalía dispuso el trabajo pericial de la SIAT de Carabineros para esclarecer la dinámica del accidente y establecer eventuales responsabilidades.