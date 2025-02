Movimiento Transformar de Sharp propone alianza amplia para frenar a la derecha

El movimiento Transformar del exalcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, realizó este fin de semana un debate interno sobre las elecciones presidencial y parlamentarias de este año y su postura frente al Gobierno.



Según consigna El Mercurio, entre otras definiciones, resolvió proponer la conformación de una alianza amplia para “frenar” a la derecha y “detener la nueva embestida de la política antidemocrática”.



Además, el movimiento no descarta empujar una primaria presidencial que incluya a todo el mundo progresista y, en el contexto de la definición de su política de alianzas, decidió que sostendrá encuentros con diversas fuerzas.



Entre estas, mencionó organizaciones, colectividades que no forman parte de ninguna agrupación política y referentes externos al oficialismo.



También considerarán a los partidos de Gobierno, pese a que describen a la actual administración como “un administrador del modelo con una escasa disposición transformadora”.



De todos modos, en el movimiento recalcan que esta disposición no implica alianzas, fusiones o un eventual ingreso al pacto oficialista.