Muere el repartidor que fue atacado a tiros en plena Alameda en Estación Central

Murió el repartidor que la madrugada de este jueves fue atacado en plena Alameda, en la comuna de Estación Central.

El hecho ocurrió en la intersección de la Alameda con Padre Hurtado, en la caletera de General Velásquez.

El fiscal Centro Norte, Felipe Olivari, señaló que el ataque se produjo en el contexto de una reunión entre “personas que se dedican al delivery, estaban compartiendo cuando se produce entre dos de ellos una discusión”, recogió Radio Biobío.

Uno de los participantes extrajo un arma, aparentemente un revólver, y disparó dos veces contra la víctima: un venezolano de 29 años, quien recibió dos impactos en la cabeza.

Otro de los presentes tomó la moto del herido y lo trasladó hasta el Hospital San Juan de Dios, donde el repartidor falleció pese a los esfuerzos médicos.

Un testigo afirmó que el hecho ocurrió pasadas las 3:30 de la mañana, indicando además que en la reunión participaban entre 5 a 6 repartidores. Añadió que el sector es peligroso: “Muy peligroso, te pueden cogotear a cualquier hora, en la madrugada siempre andan cogoteando, siempre andan asaltando”.

El OS9 y el Laboratorio de Criminalística de Carabineros realizan pericias para establecer a los responsables. En el sitio del suceso se encontraron decenas de bolsas usadas para dosificar droga, aunque preliminarmente no se ha hallado evidencia balística.

El fiscal Olivari agregó que se buscan cámaras de seguridad que permitan aclarar la dinámica del crimen y la ruta de escape del autor. Hasta ahora no se ha encontrado el arma homicida ni vainillas.