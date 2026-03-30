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Muere joven que sufrió violento ataque frente a un bar en Temuco: lo atropellaron y patearon

La víctima fue trasladada hasta el hospital regional, donde permaneció en estado crítico y con muerte cerebral durante el fin de semana. Falleció este lunes debido a la gravedad de sus lesiones.

Eduardo Córdova
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Muere joven que sufrió violento ataque frente a un bar en Temuco: lo atropellaron y patearon

El joven Joaquín Garrido, de 18 años, murió tras ser brutalmente agredido en plena vía pública, luego de una riña ocurrida a las afueras de un local nocturno en Temuco, en la Región de La Araucanía.

La víctima fue trasladada hasta el hospital regional, donde permaneció en estado crítico y con muerte cerebral durante el fin de semana. Falleció este lunes debido a la gravedad de sus lesiones.

El ataque se registró en calle San Martín, en medio de una pelea, donde el joven fue golpeado por varios involucrados.

El fiscal Jorge Mandiola detalló que “El conductor de un vehículo marca Nissan, de manera intencional, arrolla a una de las personas que se encontraban en la vía pública para luego huir del lugar, circunstancia que es aprovechada por otro sujeto que también fue formalizado para darle una fuerte patada en la zona de la cabeza a la víctima”.

Carabineros detuvo a dos personas por su presunta participación en los hechos, en el marco de un operativo desarrollado tras la agresión.

La investigación incluyó un trabajo conjunto con Seguridad Municipal. Esto permitió ubicar a los sospechosos y al vehículo involucrado mediante el uso de drones y otras diligencias.

Inicialmente, los detenidos fueron formalizados por cuasidelito de homicidio, ya que la víctima aún se encontraba con vida al momento de la audiencia.

Tras confirmarse el fallecimiento de Joaquín Garrido, la Fiscalía realizará una nueva audiencia este lunes. En esta instancia se llevará a cabo la reformalización y se definirán los cargos que enfrentarán los imputados.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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