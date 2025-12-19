Mueren siete personas, entre ellas un expiloto de Nascar, luego de estrellarse un jet privado en Carolina del Norte

Siete personas murieron luego de que un pequeño jet privado se estrellara poco después del despegue en Statesville, en Carolina del Norte, informó la Patrulla de Carreteras del Estado de Carolina del Norte.

De acuerdo con un comunicado, el expiloto de Nascar Greg Biffle y “miembros de su familia inmediata” serían “presuntamente” las víctimas fatales. La agencia indicó que el incendio posterior al accidente ha impedido difundir una nómina definitiva de los ocupantes, a la espera de la confirmación por parte de la oficina del forense.

El accidente ocurrió poco después de las 10:15 a.m., según confirmó a CNN el jefe adjunto del condado de Iredell, Bill Hamby.

El gobernador de Carolina del Norte, Josh Stein, calificó el hecho como “desgarrador”. En una publicación en X, agregó: “Greg Biffle vivió una vida de valentía y compasión y dio un paso adelante por el oeste de Carolina del Norte después del huracán Helene. Mi corazón está con todos los que perdieron a un ser querido en este trágico accidente”.

“Un Cessna C550 se estrelló mientras aterrizaba en el Aeropuerto Regional de Statesville en Carolina del Norte alrededor de las 10:20 a.m., hora local, de este jueves 18 de diciembre. La FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) investigarán. La NTSB liderará la investigación y proporcionará cualquier actualización”, dijo la Administración Federal de Aviación a CNN.

El creador digital y streamer de deportes de motor Garrett Mitchell, conocido como “Cleetus McFarland”, señaló en una publicación que Biffle, su esposa y sus dos hijos viajaban para visitarlo a él y a su familia cuando ocurrió el accidente.

Biffle y Mitchell eran amigos y colaboraron en misiones de rescate tras el huracán Helene en el oeste de Carolina del Norte, publicando en ocasiones videos juntos. Biffle contaba con licencia de piloto, aunque aún no está claro quién estaba a los mandos de la aeronave.

Biffle es considerado uno de los 75 mejores pilotos de Nascar, con 19 victorias, según un comunicado de prensa de la serie de carreras.

Un testigo que trabaja en el aeropuerto relató a CNN que vio el avión envuelto en llamas tras el impacto. “Mi escritorio da hacia donde ocurrió. Estaba sentada aquí, y luego escuché un fuerte estruendo, y nuestro hangar tembló un poco. Me levanté para mirar y fue cuando vi las llamas y el fuego por todas partes”, dijo Victoria, quien pidió ser identificada solo por su nombre de pila por motivos de privacidad.

En una breve rueda de prensa, las autoridades locales entregaron escasa información. No hay “información sobre la causa”, afirmó el gerente del aeropuerto, John Ferguson.

El Aeropuerto Regional de Statesville, ubicado a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte, es un aeródromo no controlado, sin torre de control, donde los pilotos deben informar su posición mediante una frecuencia de radio común. El recinto permanece cerrado, según indicó la administración.

Equipos de emergencia continuaban desplegados en la pista cerca del lugar del accidente poco después de la 1:30 p.m., constató un equipo de CNN.

Datos preliminares de rastreo de vuelos señalan que un Cessna Citation 550 despegó del Aeropuerto Regional de Statesville alrededor de las 10 a.m. desde la pista 10, recorrió cerca de cinco millas y realizó un giro a la izquierda casi inmediato para regresar al aeropuerto. La aeronave no superó los 2.000 pies de altitud, según el sitio de navegación FlightAware.

Asimismo, nubes bajas, lluvia ligera y visibilidad inferior a tres millas fueron reportadas unos 80 minutos después del accidente por la estación meteorológica automatizada del aeropuerto. No está claro si estas condiciones estaban presentes al momento del siniestro.

“El Aeropuerto Regional de Statesville proporciona instalaciones de aviación corporativa para empresas Fortune 500 y varios equipos de Nascar”, señala el sitio web de la ciudad.