Home Nacional "mujer muere por inhalación de monóxido de carbono en santiago cen..."

Mujer muere por inhalación de monóxido de carbono en Santiago Centro

El artefacto estaba instalado dentro de un baño en un departamento ubicado entre las calles Santa Rosa y Eyzaguirre, donde se produjo la acumulación del gas tóxico. El capitán Sebastián Araya, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, explicó que el incidente afectó a cuatro personas. "Dos adultos y un lactante de siete meses también resultaron perjudicados", indicó.

Patricia Schüller Gamboa
La emanación de monóxido de carbono desde un calefont en mal estado provocó este jueves la muerte de una mujer en Santiago Centro, según confirmó Bomberos.

El artefacto estaba instalado dentro de un baño en un departamento ubicado entre las calles Santa Rosa y Eyzaguirre, donde se produjo la acumulación del gas tóxico.

El capitán Sebastián Araya, de la Cuarta Compañía de Bomberos de Santiago, explicó que el incidente afectó a cuatro personas. “Dos adultos y un lactante de siete meses también resultaron perjudicados”, indicó, precisando que la víctima fatal fue una de las personas expuestas a la concentración de monóxido de carbono en el recinto cerrado.

Araya enfatizó que la acumulación del material tóxico dentro del baño fue un factor crítico en el desenlace. El caso pone en evidencia los riesgos asociados a instalaciones defectuosas y la necesidad de fiscalización y mantenimiento regular de artefactos a gas, especialmente en espacios sin ventilación.

Source Texto: Aton/ Foto: Aton
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
7
