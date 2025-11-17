Mulet afirma que la FRVS no se disuelve: “Tenemos cuatro parlamentarios”

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet, aseguró que el partido no perderá la legalidad tras los resultados de las elecciones de este domingo, al no conseguir el mínimo de votos a nivel nacional.



Mulet, reelecto en Atacama, afirmó que la FRVS “no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio (Esteban) Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.



En todo caso, aclaró que el tema lo resolverá el Servicio Electoral (Servel), “pero como somos precavidos presentamos hace meses ante el Tricel un requerimiento para mantener la interpretación de siempre, de que los

senadores que siguen y no van a la reelección se cuentan”.



“Eso se resolverá en el Tricel y las posibilidades de ganar son altísimas”, enfatizó Mulet en reacción a las informaciones de que la FRVS está en riesgo de disolverse junto a otras colectividades que no lograron los votos suficientes para mantener su existencia legal.



Entre estas se cuentan Evópoli, Acción Humanista, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista.