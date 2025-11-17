Home Nacional "mulet afirma que la frvs no se disuelve: “tenemos cuatro pa..."

Mulet afirma que la FRVS no se disuelve: “Tenemos cuatro parlamentarios”

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social dijo que esta “no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio (Esteban) Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia

El presidente de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), diputado Jaime Mulet, aseguró que el partido no perderá la legalidad tras los resultados de las elecciones de este domingo, al no conseguir el mínimo de votos a nivel nacional.

Mulet, reelecto en Atacama, afirmó que la FRVS “no ha perdido la legalidad. Acaba de elegir dos diputados y un senador y con el senador en ejercicio (Esteban) Velásquez tenemos 4 parlamentarios”.

En todo caso, aclaró que el tema lo resolverá el Servicio Electoral (Servel), “pero como somos precavidos presentamos hace meses ante el Tricel un requerimiento para mantener la interpretación de siempre, de que los
senadores que siguen y no van a la reelección se cuentan”.

“Eso se resolverá en el Tricel y las posibilidades de ganar son altísimas”, enfatizó Mulet en reacción a las informaciones de que la FRVS está en riesgo de disolverse junto a otras colectividades que no lograron los votos suficientes para mantener su existencia legal.

Entre estas se cuentan Evópoli, Acción Humanista, Demócratas, Partido Radical, Amarillos, Partido Social Cristiano y el Partido Humanista.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fracasa sesión que revisaría la Acusación Constitucion...

La sesión estaba fijada a partir de las 16:00 horas en el Congreso, en Valparaíso. Sin embargo, ante la ausencia de la mayor parte de los integrantes de la instancia la sesión debió postergarse para este martes. “Creo que la acusación ha sido contestada adecuadamente en el escrito correspondiente, los argumentos están ahí, cualquiera que quiera consultarla puede hacerlo. Como he dicho en el escrito, en opinión nuestra, la acusación es falsa”, dijo el exministro de Energía.

Leer mas
Nacional
Sichel declara el “fin” de Chile Vamos y anuncia voto ...

En entrevista con Desde la Redacción de La Tercera, el alcalde de Ñuñoa reconoció que la derrota de Evelyn Matthei le generó un recuerdo personal: “Me dio pena, me acordé de mí”. “Me dio pena y voy a ser bien honesto en esto, yo sé que los análisis de estos días van a tratar de culparla a ella, porque es fácil y yo creo que aquí los partidos Chile Vamos tienen que hacer un mea culpa”.

Leer mas
Triunfo
Kuscevic y el nuevo DT de La Roja: Córdova “es el perf...

El defensa de la selección chilena anticipó el amistoso de este martes frente a Perú y entregó su opinión sobre el próximo entrenador que debería asumir en el combinado nacional.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/