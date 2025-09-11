Municipalidad de Coquimbo canceló show de Jere Klein en La Pampilla tras allanamiento a su casa

La Municipalidad de Coquimbo confirmó este jueves la cancelación del concierto de Jere Klein en la tradicional fiesta de La Pampilla, debido a la investigación penal que involucra al cantante urbano y por la cual su casa fue allanada el pasado lunes.

Mediante un comunicado, desde el municipio explicaron que la decisión se tomó “en resguardo de la realización de este importante evento y ante la incertidumbre de la situación que afecta el artista”.

En este sentido, apuntaron a que el cantante “enfrenta una investigación policial, según han señalado algunos medios de comunicación”.

“En la actual gestión municipal se promueve el arte y la cultura en sus diferentes manifestaciones artísticas, incluyendo la música urbana donde diversos exponentes se han presentado en la fiesta más grande de Chile con éxito”, añadieron.

Sin embargo, concluyeron que “es lamentable tener que adoptar esta decisión ante eventualidades externas que pueden afectar la realización del evento”.

Cabe recordar que el OS7 de Carabineros allanó 19 domicilios en la Región Metropolitana, siendo uno de ellos la propiedad de Jere Klein, ubicada en el sector de Chicureo, en la comuna de Colina.

En la casa de Jeremías Tobar, nombre real del artista, se encontró una prensa que, después de ser analizada, dio positivo a clorhidrato de cocaína. Por su parte, el operativo dejó a 17 personas detenidas, por su vinculación con una banda dedicada al tráfico de drogas, según consignó T13.