Municipalidad de Santiago ordena paralizar las obras de remodelación en La Moneda

La Municipalidad de Santiago, a través de la Dirección de Obras Municipales (DOM), emitió una resolución que ordena la paralización inmediata de las obras de remodelación que se realizan en el Palacio de La Moneda.



Según informó Biobío, los trabajos comenzaron hace pocos días y cuentan con un financiamiento de $4.629 millones. Todo podría demorar alrededor de un año.



El alcalde Mario Desbordes (RN) señaló que la orden de paralizar se toma luego que el municipio no fuera informado de estas labores. Además, no hay autorización de la DOM, la que es necesaria para realizar la remodelación.



“El municipio de Santiago, como responsable a través de su Dirección de Obras (…) no estaba informado de estas remodelaciones que se están realizando en el Palacio de la Moneda. Esta remodelación requiere autorización de la Dirección de Obras Municipales, al margen del pronunciamiento del Consejo de Monumentos Nacionales, y recién ayer se ingresaron los antecedentes, y además vienen incompletos”, señaló.}

El jefe comunal agregó que “la Dirección de Obras ha emitido una resolución en donde ordena que se paralicen estas obras”.



“El predicamento es bien simple, todos tienen que cumplir la ley. El más humilde, el locatario que hace una remodelación, y también el Palacio de Gobierno. Nadie está por sobre la ley, y en ese contexto, bueno, esperamos que esto se regularice a la mayor brevedad posible, y las obras no continúen mientras no estén los permisos respectivos”, añadió.



La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, señaló, al ser consultada al respecto, que “desconozco lo que ha señalado la municipalidad. Es algo que tendrá que responder la administración (del palacio) o el Ministerio de Obras Públicas. Todas las obras avanzan en función de los permisos que se van obteniendo”.



La resolución, a la que tuvo acceso Bío Bío, se fundamenta en los artículos 146° y 147° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (L.G.U.C.), y el artículo 5.1.21 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (O.G.U.C.).



En específico, la DOM aseguró que se estaban realizando trabajos en la fachada del palacio, incluyendo la instalación de andamios en bien nacional de uso público, sin contar con la respectiva autorización.



Por ello, se ordenó la paralización inmediata de las obras, las que podrán reiniciarse cuando se cuente con la acreditación de la DOM.



“Si no se diere correcto cumplimiento a lo ordenado, se dará inicio a proceso de fiscalización por parte de la Dirección de Obras, en conformidad a los Arts. 20° y 21° de la Ley General de Urbanismo y Construcciones”, se informó en el dictamen.