Municipalidad de Santiago pide la renuncia anticipada a rectora del INBA

La Municipalidad de Santiago solicitó este miércoles la renuncia anticipada de la rectora del Internado Nacional Barros Arana (INBA), María Alejandra Benavides, luego de que la evaluación de su desempeño en el cargo fuera calificada como “insuficiente”.

Benavides había sido suspendida del cargo a raíz de los hechos ocurridos en octubre del año pasado, cuando más de 30 estudiantes resultaron heridos por la explosión de una bomba molotov en los baños del plantel, que fue calificado por la rectora como “un hecho aislado”, consignó Cooperativa.

Por lo anterior, la entonces directora fue reemplazada por Gonzalo Saavedra, quien asumió como rector interino del INBA.

La Dirección de Educación Municipal (DEM) dio a conocer, a través de una minuta, que la evaluación del desempeño de Benavides fue satisfactoria en 2023, cuando obtuvo una calificación de 77,62%. No obstante, en la evaluación del año siguiente sólo obtuvo un 56%, consignó Emol.

Desde el organismo indicaron que el “piso mínimo de cumplimiento de los convenios es de un 71%”, cuyo objetivo no fue alcanzado por Benavides, por lo que se solicitó su desvinculación.

“En base al inciso tercero del artículo 34 del Estatuto Docente, la DEM pedirá la renuncia anticipada de la Sra. Benavides, en consideración a que el grado de cumplimiento de los objetivos acordados en el convenio de desempeño son insuficientes de acuerdo a los mínimos establecidos”, señala el documento de la DEM, recogió Cooperativa.

“Tras el análisis realizado por la evaluadora, la Sra. Benavides obtuvo un 56% de aprobación de su convenio, cifra insuficiente para continuar en su cargo como directora del INBA”, agrega la misiva.

DESBORDES

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, enfatizó que todos los funcionarios públicos “que asume un cargo por ADP (Alta Dirección Pública) o en el proceso del servicio civil suscribe un convenio de desempeño donde se establecen metas, objetivos, etcétera. Estos convenios deben ser cumplidos, de lo contrario la persona no está rindiendo lo que se acordó y para lo que postuló”.

“En ese contexto, la exdirectora de INBA a estas alturas es una de las personas que al analizar los convenios de desempeño, no cumplió”, remarcó el alcalde, quien explicó que “los análisis se hacen con criterios objetivos, no es una decisión subjetiva y en ese marco se tomó la decisión de que al no haber cumplido estos convenios, poner término al contrato de la exdirectora del Internado Nacional Barros Arana”.

Desbordes indicó que Benavides “tiene por supuesto todo el derecho del mundo a ejercer todas las acciones legales que estime conveniente, pero desde el municipio y en el caso del alcalde que habla como sostenedor, estoy muy tranquilo de que la decisión se ajusta 100% a derecho”.