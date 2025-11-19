Municipios Rurales exigen corregir la restricción al fondo FAR que impuso nueva Ley de Transportes

La Asociación de Municipios Rurales (AMUR) hizo un llamado urgente al Congreso y al Gobierno para que modifiquen la nueva Ley 21.692 que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al Transporte Público de Pasajeros, que restringe el uso del antiguo Fondo de Apoyo Regional, que históricamente representó un 32% del total de la inversión regional, exclusivamente al transporte, eliminando la posibilidad de financiar otros proyectos de interés regional.

Para ello y a través del presidente de la asociación y alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, la AMUR solicitó a las autoridades reponer esa glosa presupuestaria, la que constituye un “verdadero tanque de oxígeno para las comunas rurales”.

“No existe otra manera de poder generar igualdad y equidad territorial con la ruralidad en nuestra región, sino a través de la utilización de estos fondos como se ha ido haciendo históricamente”, sentenció Contreras.

Junto al gobernador de Santiago, Claudio Orrego, explicó que la medida dejará fuera una cartera de más de $70.690 millones en iniciativas que actualmente no podrán ser reconocidas por el fondo.

Recalcaron, en una carta pública enviada a El Mercurio, que, por ello, es indispensable que se apruebe en el actual trámite de la Ley de Presupuesto, la glosa presentada por los diputados Raúl Leiva (PS), Alberto Undurraga (DC) y el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), que permite un FAR amplio y flexible para la Región Metropolitana.

Históricamente estos recursos han permitido cubrir varias carencias en las 18 comunas rurales de Santiago, como carencias en iluminación, seguridad, veredas, agua potable, centros de salud, equipamientos comunitarios, cámaras y proyectos de cohesión social. “Que el ministro de Transportes quiera limitar la inversión solo a trasporte, desconoce la realidad de miles de familias y contradice los principios de equidad territorial”, señalaron en la misiva.

Advirtieron que, además, de no aprobarse esta reforma, las comunas rurales quedarán sin posibilidad alguna de poder recibir del Gobierno Regional en materia de Salud, Espacio Público, Desarrollo Local y, sobre todo seguridad.

AMUR está impulsando una serie de iniciativas para reforzar la seguridad en las zonas rurales del país, las que han sufrido un incremento de supera el 1000% de casos en materia de asesinatos, narcotráfico y crimen organizado.