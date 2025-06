“Murió por las creencias de mi madre”: Joven inglesa fallece de cáncer al rechazar quimioterapia y optar por dieta vegana

Medios en Inglaterra han puesto el foco en Paloma Shemirani (23), quien falleció de cáncer en 2024 tras negarse a someterse a quimioterapia pese a contar con un 80 % de probabilidades de recuperación.

La BBC dio a conocer la historia tras entrevistar a los hermanos de la víctima, Gabriel y Sebastian Shemirani, quienes señalaron directamente a su madre, Kate Shemirani, como responsable de lo ocurrido.

En 2023, Paloma recibió el diagnóstico de linfoma de Hodgkin, y los médicos del Hospital de Maidstone le informaron que contaba con altas probabilidades de superar la enfermedad.

Según el reporte, Kate Shemirani presionó a su hija para evitar la quimioterapia, recomendándole en su lugar el método Gerson, que se basa en una dieta vegana.

La joven probó este método alternativo, pero su salud solo empeoró y falleció siete meses después.

CASO DE PALOMA SHEMIRANI

“Mi hermana falleció como consecuencia directa de las acciones y creencias de mi madre, y no quiero que nadie más pase por el mismo dolor o pérdida que yo he vivido”, sostuvo Sebastián Shemirani.

Según la BBC, Kate se hizo conocida en redes sociales durante 2020 al asegurar que “el Covid-19 era un invento” y llamar a la población a “no confiar en las vacunas”.

“Paloma murió como resultado de intervenciones médicas realizadas sin diagnóstico confirmado ni consentimiento legal”, recalcó Sebastian.

La familia anunció que, tras la entrevista, se abrirá una investigación penal por la muerte de la joven.

Sin embargo, no se sabe si este caso terminará con cargos formales contra Kate Shemirani, quien ha cerrado todas sus redes sociales.

Last year, Kay “Kate” Shemirani murdered my sister, her own daughter, Paloma.



Paloma was 23. She died from a totally curable cancer, 7 months after mistakenly putting her life in Kay’s hands. Kay was physically beating her until the week she died.https://t.co/z25Oc9dC45