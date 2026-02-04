Musk denuncia como un ataque político el procedimiento contra X de la Justicia francesa

Elon Musk difundió en sus redes sociales un comunicado en el que sostiene que el registro se basa en “motivaciones políticas”. Esto a partir de alegaciones por supuestas manipulaciones de algoritmos y pretendidas extracciones de datos fraudulentos.

El magnate reaccionó con dureza al avance del caso, señalando que “estamos decepcionados por este desarrollo pero no nos sorprende”.

En esa línea, afirmó que la amplia cobertura mediática del procedimiento impulsado por la Fiscalía de París. “Demuestra que constituye un acto judicial abusivo que pretende alcanzar objetivos políticos ilegítimos más que favorecer la más justa aplicación de la ley”, afirmó.

Musk planteó que el trasfondo de la investigación sería presionar a la cúpula de X en Estados Unidos. Parra ello utilizando a la filial francesa de la compañía.

El empresario cuestionó las bases del registro y negó cualquier irregularidad, asegurando que X “rechaza categóricamente haber cometido la menor infracción”.

Según su postura, la causa vulnera el marco legal vigente, ya que —afirmó— “viola el derecho francés” y atenta contra la libertad de expresión. En ese contexto, sostuvo que la plataforma defenderá “sus derechos fundamentales y los de sus usuarios”.

Investigación judicial y cargos en análisis

Musk no aclaró si comparecerá ante la justicia, y evitó referirse a su eventual asistencia a la citación del 20 de abril.

En esa misma fecha también fue convocada la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, diligencia que podría derivar en su imputación. Además de otras citaciones programadas hasta el 24 del mismo mes.

La investigación de la Fiscalía de París se originó en dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025.

Posteriormente, el proceso se amplió por el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, vinculada a la difusión de contenidos negacionistas y de “deepfakes” de carácter sexual.

Entre los cargos que se analizan figuran delitos de alta gravedad, como “complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico”. Además de “atentado contra la representación de la persona (“deepfakes” de carácter sexual)”. También “extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada” y manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.