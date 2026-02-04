Home Internacional "musk denuncia como un ataque político el procedimiento contra x d..."

Musk denuncia como un ataque político el procedimiento contra X de la Justicia francesa

El magnate reaccionó con dureza al avance del caso, señalando que “estamos decepcionados por este desarrollo pero no nos sorprende”. El empresario cuestionó las bases del registro y negó cualquier irregularidad, asegurando que X “rechaza categóricamente haber cometido la menor infracción”.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia
Musk denuncia como un ataque político el procedimiento contra X de la Justicia francesa

Elon Musk difundió en sus redes sociales un comunicado en el que sostiene que el registro se basa en “motivaciones políticas”. Esto a partir de alegaciones por supuestas manipulaciones de algoritmos y pretendidas extracciones de datos fraudulentos.

El magnate reaccionó con dureza al avance del caso, señalando que “estamos decepcionados por este desarrollo pero no nos sorprende”.

En esa línea, afirmó que la amplia cobertura mediática del procedimiento impulsado por la Fiscalía de París. “Demuestra que constituye un acto judicial abusivo que pretende alcanzar objetivos políticos ilegítimos más que favorecer la más justa aplicación de la ley”, afirmó.

Musk planteó que el trasfondo de la investigación sería presionar a la cúpula de X en Estados Unidos. Parra ello utilizando a la filial francesa de la compañía.

El empresario cuestionó las bases del registro y negó cualquier irregularidad, asegurando que X “rechaza categóricamente haber cometido la menor infracción”.

Según su postura, la causa vulnera el marco legal vigente, ya que —afirmó— “viola el derecho francés” y atenta contra la libertad de expresión. En ese contexto, sostuvo que la plataforma defenderá “sus derechos fundamentales y los de sus usuarios”.

Investigación judicial y cargos en análisis

Musk no aclaró si comparecerá ante la justicia, y evitó referirse a su eventual asistencia a la citación del 20 de abril.

En esa misma fecha también fue convocada la directora ejecutiva de X, Linda Yaccarino, diligencia que podría derivar en su imputación. Además de otras citaciones programadas hasta el 24 del mismo mes.

La investigación de la Fiscalía de París se originó en dos denuncias presentadas el 12 de enero y el 9 de julio de 2025.

Posteriormente, el proceso se amplió por el uso de Grok, la inteligencia artificial de X, vinculada a la difusión de contenidos negacionistas y de “deepfakes” de carácter sexual.

Entre los cargos que se analizan figuran delitos de alta gravedad, como “complicidad en la posesión de imágenes de menores de carácter pedopornográfico”. Además de “atentado contra la representación de la persona (“deepfakes” de carácter sexual)”. También “extracción fraudulenta de datos de un sistema de tratamiento automatizado de datos, en banda organizada” y manipulación de algoritmos o sistemas informáticos.

Source Texto: La Nación / Foto: X
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Petro califica de “positiva” y “opti...

El presidente de EEUU señaló que si bien ambos no se llevan bien, tuvieron una reunión “muy buena” en la Casa Blanca. “No lo conocía de nada y nos llevamos muy bien. Estamos trabajando en eso”, expresó en declaraciones a la prensa desde el Despacho Oval.

Leer mas
Nacional
Hombre de nacionalidad ecuatoriana fue herido a bala e...

El hecho ocurrió cerca de las 22:00 horas de este martes en la intersección de Antonia López de Bello con Salas, donde la víctima recibió al menos tres disparos y fue trasladada hasta el Hospital San José.

Leer mas
Internacional
VIDEO: ¿Es realmente el final del caso Epstein?...

Más de 3 millones de páginas de documentos sobre el caso Epstein fueron publicadas por el Departamento de Justicia de EEUU, que asegura haber completado el proceso de revisión. Sin embargo, víctimas, legisladores y organizaciones de vigilancia denuncian censura y la posible retención de millones de páginas adicionales.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
8
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/