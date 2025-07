Netanyahu propuso oficialmente a Trump para el Premio Nobel de la Paz

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso al Comité Noruego del Nobel la candidatura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para el Nobel de la Paz, según informó él mismo al mandatario durante su visita a Washington.



“Está forjando la paz mientras hablamos en un país y una región tras otra. Así que quiero presentarle, señor presidente, la carta que envié al Comité del Premio Nobel. Le nomina para el Premio de la Paz, que es bien merecido, y usted debería recibirlo”, declaró Netanyahu ante los periodistas en la Casa Blanca haciendo entrega de su misiva al presidente.



Trump agradeció la nominación, subrayando que “viniendo de usted (por Netanyahu) en particular, es muy significativo”.



La carta, difundida horas después por la oficina del primer ministro israelí, pide el galardón para el presidente estadounidense por su “dedicación firme y excepcional a promover la paz, la seguridad y la estabilidad en todo el mundo” y en Oriente Próximo en particular.



En esta región, recoge la misiva publicada en la red social X, “sus esfuerzos han propiciado un cambio drástico y han creado nuevas oportunidades para ampliar el círculo de paz y normalización”.



Netanyahu mencionó a los “pioneros” Acuerdos de Abraham auspiciados por la administración Trump en su primer mandato, por los que Israel estableció relaciones diplomáticas con Emiratos Árabes Unidos , Bahréin y Marruecos, entre otros países, y de los que destacó que “reconfiguraron Oriente Próximo y supusieron un avance histórico hacia la paz, la seguridad y la estabilidad regional”.



“La visión y el audaz liderazgo del presidente Trump promovieron una diplomacia innovadora definida no por el conflicto y el extremismo, sino por la cooperación, el diálogo y la prosperidad compartida. Pocos líderes han logrado avances tan tangibles hacia la paz en tan poco tiempo”, recalcó.



Netanyahu llegó este lunes a Washington para reunirse con su aliado, mientras se espera que una delegación de su país retome en Doha, Qatar, las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.