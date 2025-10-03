Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/nicolas-cordova-responde-a-las-criticas-por-el-nivel-de-la-roja-sub-20-y-realiza-descargo-es-super-injusto
Nicolás Córdova responde a las críticas por el nivel de La Roja Sub 20 y realiza descargo: “Es súper injusto”
El técnico del combinado juvenil se defendió frente a los cuestionamientos por el rendimiento del equipo en el Mundial, y comentó que “la evaluación la encuentro injusta; la acepto, pero no le doy mayor importancia, porque sé que nuestro trabajo es a largo plazo”.