Home Triunfo "nicolás guerra y el duelo ante alianza: “la supercopa no sirve de..."

Nicolás Guerra y el duelo ante Alianza: “La Supercopa no sirve de nada si no ratificamos en la llave de la Sudamericana”

El delantero de Universidad de Chile anticipó el partido de este jueves frente a Alianza Lima en Perú. “Hemos dado grandes pasos, pero tenemos que ratificarlo. No sirve de nada todo si no ganamos”, sostuvo.

Leonardo Medina
Universidad de Chile viene de conquistar el título de la Supercopa con una goleada sobre Colo Colo en el Estadio Santa Laura. Pero en el cuadro azul ya comienzan a dejar atrás las celebraciones, debido a que este jueves (21:30 horas), en Perú, afrontarán el duelo de ida de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima. 

Para seguir leyendo esta nota haz clic en el siguiente enlace: https://www.triunfo.cl/nicolas-guerra-y-el-duelo-ante-alianza-la-supercopa-no-sirve-de-nada-si-no-ratificamos-en-la-llave-de-la-sudamericana

