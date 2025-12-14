“No es cualquier incumplimiento a la ley electoral”: Gobierno reacciona a mensajes pro Kast desde aplicación de Lipigas

La vocera de Gobierno, Camila Vallejo, abordó este domingo el inusual episodio ocurrido en plena jornada electoral, luego de que usuarios de la aplicación de Lipigas recibieran mensajes de campaña a favor de José Antonio Kast.

El hecho se hizo público durante esta jornada, después de que la candidata Jeannette Jara denunciara la situación ante el Servel, mientras que la empresa involucrada sostuvo que se trató de un “acceso no autorizado”. Frente a ello, Vallejo calificó el caso derechamente como “grave”, recogió T13.

“Obviamente es un hecho grave, no es simplemente una paloma mal puesta en la vía pública, se trata de mal uso de datos personales y algo que obviamente en primer lugar tiene que investigar el Servel y también la empresa, que ha dicho publicamente que fue hackeada”, dijo la ministra secretaria general de Gobierno.

La ministra Camila Vallejo insistió en que “no es cualquier incumplimiento a la ley electoral” y enfatizó que realizar campaña el día de la votación ya reviste gravedad, pero que “cuando se usan los datos personales para incumplir la ley y difundir campaña electoral fuera de plazo, eso le suma una gravedad”.

“Le corresponde a la empresa iniciar las acciones legales correspondientes, no sé si será por la ley de datos personales u otra legislación, pero es la empresa la que tiene que tomar acción independiente de lo que haga el Servel”, planteó la vocera, agregando que no recuerda un precedente similar.

Lipigas presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente a las 11:30 horas de este domingo, dando inicio a las acciones legales por el incidente.

A través de un comunicado de prensa, la empresa Lipigas entregó su versión de los hechos y atribuyó el envío del mensaje a “un acceso no autorizado”. A continuación, la declaración íntegra:

“Declaración de prensa, 14 de diciembre de 2025

Respecto al mensaje que recibieron algunos usuarios de nuestra aplicación LipiApp, como compañía señalamos lo siguiente:

La madrugada de hoy se detectó un acceso no autorizado al sistema de notificaciones de LipiApp, desde donde se difundió un mensaje ajeno a la compañía.

Reiteramos que Lipigas no interviene ni se pronuncia sobre asuntos políticos, en línea con sus principios y su rol como empresa de servicio.

El incidente fue contenido inmediatamente una vez detectado y se activaron los protocolos de seguridad correspondientes. Como empresa iniciaremos todas las acciones legales que correspondan.

Lamentamos lo ocurrido”.