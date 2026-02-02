“No somos salvajes”: Bad Bunny hizo un discurso contra ICE en la premiación de los Grammy

El cantante Bad Bunny lanzó duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy, tras ganar el galardón a mejor álbum de música urbana.

“No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, afirmó desde el escenario.

Al iniciar su intervención, el artista puertorriqueño marcó el tono de su mensaje político. “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, señaló Bad Bunny, lo que generó una ovación inmediata entre los asistentes a la ceremonia, de acuerdo a Efe.

Durante su discurso, Bad Bunny profundizó en un mensaje contra el odio y la violencia. El cantante sostuvo que el odio “solo genera más odio”.

En esa línea, el músico llamó a responder desde el amor y la empatía. “Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Las declaraciones del artista se dan en un contexto de fuerte tensión social en Estados Unidos. Esto, luego de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias en Mineápolis.

El álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ fue el que le permitió a Bad Bunny quedarse con el Grammy a mejor álbum de música urbana. En la categoría competía con ‘Mixteip’, de J Balvin; ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, de Feid; ‘NAIKI’, de Nicki Nicole; ‘EUB DELUXE’, de Trueno; y ‘SINFÓNICO (En Vivo)’, de Yandel.