"No somos salvajes": Bad Bunny hizo un discurso contra ICE en la premiación de los Grammy

Las declaraciones del artista se dan en un contexto de fuerte tensión social en Estados Unidos. Esto, luego de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias en Mineápolis.

Eduardo Córdova
El cantante Bad Bunny lanzó duras críticas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) durante su discurso en los premios Grammy, tras ganar el galardón a mejor álbum de música urbana.

“No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, afirmó desde el escenario.

Al iniciar su intervención, el artista puertorriqueño marcó el tono de su mensaje político. “Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, señaló Bad Bunny, lo que generó una ovación inmediata entre los asistentes a la ceremonia, de acuerdo a Efe.

Durante su discurso, Bad Bunny profundizó en un mensaje contra el odio y la violencia. El cantante sostuvo que el odio “solo genera más odio”.

En esa línea, el músico llamó a responder desde el amor y la empatía. “Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia, no lo olviden”, concluyó.

Las declaraciones del artista se dan en un contexto de fuerte tensión social en Estados Unidos. Esto, luego de que agentes de inmigración mataran a tiros a dos manifestantes que protestaban contra las redadas migratorias en Mineápolis.

El álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ fue el que le permitió a Bad Bunny quedarse con el Grammy a mejor álbum de música urbana. En la categoría competía con ‘Mixteip’, de J Balvin; ‘FERXXO VOL X: Sagrado’, de Feid; ‘NAIKI’, de Nicki Nicole; ‘EUB DELUXE’, de Trueno; y ‘SINFÓNICO (En Vivo)’, de Yandel.

Source Texto: La Nación / Foto: Ap
https://www.lanacion.cl

