“No tiene legado”: Kast lanza dura crítica a Boric y descarta su reelección

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, lanzó una dura crítica contra el Presidente Boric, cuestionando su gestión, su rol político actual y la posibilidad de que vuelva a postular a La Moneda.



En conversación con Radio Infinita, Kast fue enfático al señalar que Boric “ha sido un mal Presidente” y que “no tiene legado”. A su juicio, el Mandatario insiste en proyectar una imagen que no se condice con la realidad: “Ve que alguien va a empañar, yo creo que ya está empañado completo, debe todavía en su lógica decir, ‘yo fui un gran Presidente y quiero que mi legado persista’”.



El republicano sostuvo que el supuesto legado de Boric se traduce en consecuencias negativas: “Su legado va a ser más muerte, más inmigración irregular, más daños en la salud, la educación destruida, o sea, no tiene legado y él está luchando porque se mantenga su legado”.



Incluso ironizó sobre el afán del Presidente por dejar huella en la historia: “Hoy está empeñado en el tema del FES, empeñado, dice ‘no, nosotros tenemos que sacar esto’, porque ve ahí otro ticket para decir en mi legado cuando aparezca en Wikipedia va a decir ‘este señor aprobó todas estas cosas’, más allá si sean buenas o malas”.

“Hoy él se puso en el lugar de decir tengo que enfrentar a uno de los adversarios”



Kast también cuestionó el protagonismo que Boric ha asumido en el actual escenario electoral, especialmente tras las críticas que ha dirigido al candidato republicano y que han generado incomodidad en el comando de Jeannette Jara.



Según Kast, el Presidente “tomó una decisión personal, no de colectivo”, al intervenir directamente en el debate político: “El Presidente ya dijo Jeannette Jara perdió, por tanto, no voy a dejar glosa republicana, voy a enfrentar yo a José Antonio Kast, la anuló (…) hoy él se puso en el lugar de decir tengo que enfrentar a uno de los adversarios que podría ser el próximo Presidente que podría perjudicar lo que es mi legado”.



Respecto a la posibilidad de que Boric se convierta en líder de la oposición, Kast fue tajante: “creo que después de lo que ha hecho con Jeannette Jara y con otras personas no va a concitar el liderazgo, salvo de su grupo frenteamplista”.

Nombrarlo en cadena nacional: “Eso para mí es un abuso, una cobardía”



Kas también cuestionó el uso de la cadena nacional por parte del Presidente, acusándolo de abuso de poder: “No correspondía que él asumiera un rol. Cuándo se había visto que en cadena nacional él se refiera sin nombrarlo, a uno de los candidatos. Eso para mí es un abuso, una cobardía, porque él sabe que no tengo una cadena nacional para responderle”.



Finalmente, Kast descartó cualquier preocupación sobre una eventual nueva candidatura de Boric: “Yo creo que eso va a ser imposible, pero él está tratando de pasar su periodo y pasar con un legado, por eso insiste tanto en ciertas materias (…) todo lo que ha logrado, si uno lo analiza, va en perjuicio del desarrollo y la calidad de vida de las personas”.