“Nos han quitado tanto”: María Corina Machado reunió a más de 16 mil venezolanos en el centro Santiago

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este jueves con cerca de 16 mil ciudadanos venezolanos en pleno centro de Santiago. El encuentro se realizó en el sector de Parque Almagro con Paseo Bulnes y convocó a una gran cantidad de integrantes de la diáspora que residen en la región Metropolitana.

La dirigente organizó la actividad con el objetivo de reunirse con la comunidad venezolana residente en Chile. La instancia formó parte de su agenda en el país, donde sostuvo distintas actividades políticas y encuentros con autoridades.

La visita de Machado a Chile también incluyó su participación en el cambio de mando presidencial. En esa ceremonia asumió como presidente José Antonio Kast.

Durante su estadía en Santiago, la líder opositora además recibió un reconocimiento municipal. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, le entregó simbólicamente las llaves de la ciudad.

En su discurso ante los asistentes, Machado se refirió a la situación que vive Venezuela y al proceso político que enfrenta el país. En ese contexto, la dirigente destacó el aprendizaje de los venezolanos tras años de crisis.

La opositora mencionó en el encuentro que “conozco a Venezuela” y que “hemos perdido tanto, nos han quitado tanto y hemos aprendido tanto“, recogió Radio Biobío.

Mensaje a la diáspora venezolana

Machado afirmó que existe una nueva generación preparada para reconstruir el país. Según expresó, los venezolanos tienen hoy una oportunidad para impulsar cambios políticos.

“Hoy tenemos la mejor generación de venezolanos listos para construir un país del que nos sintamos orgullosos y le gritemos al mundo: Soy venezolano”, declaró.

La líder opositora también criticó con dureza al gobierno que controla actualmente Venezuela. A su juicio, el país ha sido afectado por un sistema político que ha debilitado instituciones y fracturado a las familias.

La opositora resaltó que pertenecen a la “nación que fue capaz de derrotar una tiranía criminal que se alió con las peores fuerzas del mundo”.

Machado sostuvo además que el régimen ha provocado profundas consecuencias sociales y económicas. En ese sentido, acusó que la actual conducción política ha perjudicado a millones de ciudadanos.

Machado enfatizó que dicha tiranía ha tomado “nuestro país, nuestros recursos, nuestras instituciones, nuestro territorio; para separar a nuestras familias, para sumergir a nuestra gente en hambre, en dolor, en persecución, en humillación“.

“Eso no es Venezuela. Venezuela es orgullo, es trabajo. Los venezolanos queremos vivir bien, producto de nuestro esfuerzo, bien ganado, con honestidad, con sacrificio, con mérito”, afirmó.