Novia de Liam Payne rompe el silencio a casi cuatro meses de la muerte del cantante: “Es realmente difícil”

Luego de casi cuatro meses de la muerte del cantante británico Liam Payne, Kate Cassidy, quien fuera novia del artista, rompió el silencio en una entrevista y se refirió al fallecimiento del exintegrante de “One Direction”.

En una conversación con el medio The Sun, la modelo profundizó sobre el proceso que ha tenido que enfrentar en los últimos meses, y a la vez, reveló el motivo por el que se fue de Argentina, días antes de que Payne perdiera la vida.

La joven, de 25 años, detalló que tuvo que volver a California, EEUU, para cuidar a Nala, la perrita que habían adoptado.

“Yo tenía una responsabilidad. Ambos teníamos una responsabilidad con nuestra mascota y obviamente nunca, jamás pensé que esto ocurriría. Él estaba feliz y en un buen estado de ánimo cuando me fui”, explicó.

Además, subrayó que “de haber sabido lo que iba a pasar, nunca me hubiese ido”, y describió el deceso del cantante como “un trágico accidente”.

Por otra parte, acerca de su relación con el artista, señaló que “desde el momento en que conocí a Liam, creí sinceramente que éramos almas gemelas. Era la persona más humilde, encantadora y normal que puedas imaginar y, genuinamente, una de las mejores personas que he conocido en mi vida”.

“Todavía no me parece del todo real que él no esté aquí”, sostuvo, añadiendo que algunas veces llama al número de celular del músico para escuchar su voz en el mensaje de respuesta.

En este sentido, expresó que “saber que él ya no está aquí para recorrer esta vida conmigo, que tendré que enfrentar todo sin él a mi lado… es realmente difícil”.

“Los últimos meses han sido verdaderamente desgarradores. Sigo esperando despertar y que todo esto haya sido solo una pesadilla. La mayoría de los días me siento entumecida y rota. El peso de todo esto se siente insoportable”, manifestó.

A la vez, planteó que “esta es mi primera entrevista mientras afronto el dolor de perder a Liam, así que tengan paciencia mientras comparto mi experiencia, que espero sea recibida con compasión y comprensión. Muchas gracias por su amabilidad y apoyo. Significa más de lo que puedo expresar con palabras”.

Consignar que Liam Payne falleció el 16 de octubre del año pasado en Buenos Aires, Argentina, después de caer desde el balcón del tercer piso del hotel donde se hospedaba.