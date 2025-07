Nueva polémica por declaraciones de Jadue: Jeannette Jara declina comentarlas

Una nueva polémica se suma a la interna del Partido Comunista (PC), tras las declaraciones del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, quien cuestionó medidas carcelarias y resoluciones de la Contraloría General de la República sobre descuentos a profesores en paro.



Según consigna Emol, la candidata presidencial Jeannette Jara declinó comentar dichas críticas y solo se remitió a señalar que “desconozco las declaraciones de Daniel Jadue y sí les puedo decir que yo soy candidata a la Presidencia de la República, y no comentarista de las declaraciones que haga o no haga alguna persona”. Dichas materias son parte de los temas abordados en la campaña presidencial.



Durante la emisión del programa “Sin Maquillaje”, Jadue afirmó que “desde una visión marxista, las cárceles no necesariamente son espacios de castigo, sino que son instrumentos de dominación de clase. El Estado burgués usa el aparato penal para disciplinar al proletariado y mantenerlo de una u otra manera a raya”.



También sostuvo que “llevamos demasiado tiempo aumentando los recursos que ocupamos en las policías, aumentando los recursos que ocupamos para perseguir el delito, aumentando la construcción de cárceles, y el problema del delito lo seguimos teniendo incluso aumentando el crimen organizado”.



“Entonces hoy día uno podría preguntarse, la política contra el crimen contra el delito que hemos llevado en los últimos cuarenta años, ¿ha servido de algo?”, criticó.



Asimismo, cuestionó las medidas rectificadas por la CGR respecto a los descuentos de sueldos de profesores que adhieran a paralizaciones, dado que, por ley, a quienes son funcionarios públicos no se les pueden realizar pagos de días no trabajados.



“El soberano es el pueblo y, por tanto, el Estado de Derecho debe servir a los intereses del pueblo. Y cuando no sirve para garantizar los derechos esenciales, el pueblo tiene todo el derecho y la razón para pasarse por sobre el Estado de Derecho”, afirmó Jadue.



Respecto al rol de la contralora, Dorothy Pérez, sostuvo que “los pueblos de Chile, a pesar de que la ley diga lo contrario, hacen uso de su derecho constitucional, por los tratados internacionales. La contralora no está equivocada”.



“El tema es que la contralora es una funcionaria pública que se atiene a lo escrito y que solo puede interpretar, según el Estado como instrumento de dominación de clase, la mandata a hacerlo, lo que no significa que sea ni legítimo y que tampoco mucho menos sea justo”, cerró Jadue.