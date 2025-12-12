Nueve perritos de la camada 2025 de Aduanas realizaron su primera sesión de adaptación en el Aeropuerto de Santiago

El Servicio Nacional de Aduanas dio inicio al programa de estimulación neurosensorial, olfativa y propioceptiva temprana para la nueva camada de cachorros que se forma en la Escuela de Adiestramiento Canino (EAC) de Los Andes, recinto que se ha consolidado como centro público especializado del país en detección canina aplicada a la fiscalización.

Hasta la actividad desarrollada en el Terminal Internacional del Aeropuerto de Santiago llegaron la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza Loeb, y el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado González, quienes acompañaron la primera incursión de los cachorros en la zona de revisión del terminal internacional.

Alejandra Arriaza indicó que “Aduanas ha trabajado en un programa de fortalecimiento sostenido respecto de su rol en materias como la lucha contra el crimen organizado, el contrabando y el tráfico ilícito como, por ejemplo, las drogas. Una parte importante de este programa ha sido el crecimiento de la Escuela de Entrenamiento Canino de Aduanas en Los Andes, que nos permite contar con binomios caninos hasta 11 tipos de aromas y que los distribuimos a nivel nacional. Este es el inicio de la fase de adaptación de la camada de cachorros 2025, que próximamente comenzará su entrenamiento formal. Esta etapa es fundamental porque les permite socializar en una instancia que es real de trabajo como lo es el aeropuerto internacional”.

Por su parte el subsecretario Collado señaló que “estos canes son claves para detectar grandes contrabandos de drogas o de otros materiales que son ingresado al país de manera ilícita; pero también detectan pequeñas cantidades ocultas en maletas o en el cuerpo de las personas, por lo que también son aliados estratégicos del Ministerio de Seguridad Pública, porque permiten al país tener fronteras más seguras”.

Se incorpora nueva raza

El Servicio anunció además la incorporación de una nueva raza al tradicional plantel labrador: el braco alemán de pelo corto. Esta decisión responde a la estrategia de diversificación genética y funcional que impulsa la EAC para robustecer el rendimiento, la versatilidad y la sustentabilidad operativa de los canes detectores, sumando atributos de resistencia, adaptabilidad y estabilidad conductual, además de un olfato altamente desarrollado.​

La inclusión de este nuevo ejemplar también mejora los procesos de selección y asignación de binomios. Para los guías caninos, implica herramientas técnicas más diversas y la posibilidad de trabajar con perros capaces de desempeñarse tanto en espacios confinados como en áreas rurales o de gran extensión, reforzando el apoyo operativo en pasos fronterizos, aeropuertos, puertos y zonas logísticas a lo largo del país.​

Durante la actividad realizada en el Aeropuerto Internacional de Santiago, los nueve cachorros —de entre 5 y 7 meses— realizaron sus primeras prácticas en un entorno operativo real. De esta manera se familiarizan con estímulos, superficies, sonidos, vibraciones, olores y dinámicas propias de la labor aduanera y del funcionamiento del aeropuerto.​

Los canes del Servicio han ampliado su especialización, sumando entrenamiento específico para detectar dinero en efectivo —particularmente dólares— oculto en equipaje, carga o vehículos. Esta capacidad es hoy un componente crítico en la fiscalización de flujos ilícitos asociados al crimen organizado y al lavado de activos, integrando el trabajo de los binomios a la desarticulación de rutas del narcotráfico y otras economías ilegales.​

La Escuela de Entrenamiento Canino de Aduanas existe desde 2015 y opera en su actual ubicación en Los Andes, Región de Valparaíso, desde octubre de 2019; desde sus inicios ha generado 7 camadas propias y actualmente mantiene 18 canes en sus dependencias.

Cuenta con infraestructura especializada, maternidad, box clínico, áreas de entrenamiento y salas de formación para guías e instructores. Desde allí se desarrolla la crianza, formación y certificación de los binomios guía–can detector y se gestiona el ciclo de vida canino —reproducción y crianza, adiestramiento, evaluación, asesoría técnica y renovación de canes.

En la actualidad, el Servicio Nacional de Aduanas cuenta con 23 binomios guía–can detector distribuidos en 8 aduanas a nivel nacional, con capacidad de detección de 11 aromas: marihuana, cocaína, MDMA, LSD, metanfetamina, heroína, fentanilo, pólvora, tabaco, armas y divisas. El programa de estimulación temprana y la diversificación de razas contribuyen a fortalecer la calidad formativa, la crianza responsable y la sustentabilidad del plantel institucional, manteniendo el estándar técnico que demanda la fiscalización en frontera.