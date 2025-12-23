Home Internacional "nuevo ataque de eeuu a “narcolancha” deja un muerto en el pacífic..."

Nuevo ataque de EEUU a “narcolancha” deja un muerto en el Pacífico Oriental

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción”, anunció el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un ataque “bajo la dirección” del jefe del Pentágono, Pete Hegsteh.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Nuevo ataque de EEUU a “narcolancha” deja un muerto en el Pacífico Oriental

Estados Unidos informó la muerte de otra persona en el ataque a una supuesta embarcación con drogas que navegaba en aguas del Pacífico Oriental.

“Se confirmó la muerte de un narcoterrorista durante esta acción”, anunció el Comando Sur de las Fuerzas Armadas estaounidenses (Southcom) en su cuenta de la red social X, sobre un ataque “bajo la dirección” del jefe del Pentágono, Pete Hegsteh.

El cuerpo militar justificó el bombardeo alegando que la embarcación estaba “operada por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales”.

El balance total de víctimas por la campaña de ataques estadounidenses iniciados en septiembre contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y en el Caribe ya supera el centenar.

En tanto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas celebrará este martes una sesión con carácter urgente para abordar la situación actual en Venezuela, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya afirmado el viernes que “no descarta” la posibilidad de una guerra con el Estado latinoamericano.

Así lo confirmó a Europa Press la portavoz de la misión permanente de Eslovenia -país que ostenta la presidencia rotatoria del Consejo- ante la ONU, Laura Miklic, quien sostuvo que el encuentro ha sido solicitado por las autoridades venezolanas.

Esta reunión del Consejo tendrá lugar en un contexto de creciente escalada entre Washington y Caracas, después de que el Ejército estadounidense haya anunciado nuevos ataques contra embarcaciones que navegaban en aguas del Pacífico oriental, en el marco de lo que defiende como una campaña contra el narcotráfico, que ya supera el centenar de víctimas mortales.

Estos ataques, sumados a los del mar Caribe, buscan servir para ejercer presión sobre el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y responden a la supuesta lucha de Washington contra el narcotráfico.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Internacional
Trump advierte a Maduro que lo más “inteligente&...

El mandatario venezolano respondió señalando que a su par estadounidense “le iría mejor” si se enfocara en los problemas internos de Estados Unidos, en lugar de concentrar su discurso en Venezuela.

Leer mas
Nacional
Kast se reunió con el canciller de Perú en el aeropuer...

Según consignó Radio Cooperativa, en un mensaje publicado en la red social X, la Cancillería peruana describió la cita con Hugo de Zela como “un encuentro de cortesía”, y destacó que el Presidente electo de Chile “confirmó que su primer viaje internacional en 2026 será al Perú”.

Leer mas
Nacional
Ministerio de Trabajo pidió renuncia a director de la ...

A través de un comunicado, desde la cartera señalaron que “el cargo fue proveído a través del sistema de Alta Dirección Pública (ADP), dicha subrogancia legal recaerá desde hoy en el jefe jurídico de la institución, Juan Andrés Troncoso”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/