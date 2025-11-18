Home Nacional "nuevo atentado incendiario en la araucanía, el segundo tras elecc..."

Nuevo atentado incendiario en La Araucanía, el segundo tras elecciones

El ataque ocurrió alrededor de las 6 horas en el kilómetro 22 de la ruta que une Angol con Collipulli, donde desconocidos armados que se movilizaban en dos camionetas interceptaron un camión. Luego, los sujetos amenazaron al conductor y procedieron a incendiar el vehículo de carga junto con una de las camionetas, que resultó ser robada. Finalmente se dieron a la fuga.

Patricia Schüller Gamboa
Un nuevo atentado incendiario se registró la madrugada de este martes en La Araucanía, esta vez en la ruta que une Angol y Collipulli. Es el segundo después de las elecciones.

Sobre lo ocurrido, el coronel de Carabineros, Manuel Aravena, informó que “constituido personal en el lugar se entrevistó con la víctima, quien señaló que momentos antes fue interceptado por dos camionetas”.

Según relató el afectado, desde una de las camionetas bajaron “tres individuos a rostro cubierto, con armas largas, los cuales efectuaron disparos para luego intimidarlo y hacerlo descender de su camión”.

“Estos individuos, con líquidos acelerantes, procedieron a prender fuego a la cabina del camión, para luego huir del lugar, previo de prender fuego a una de las camionetas en las cuales se ha desplazado”, añadió el coronel.

Este lunes, en Nueva Imperial, a 30 kilómetros de Temuco, en la Ruta S16, desconocidos quemaron un camión y dejaron lienzos por los presos mapuche y por Julia Chuñil.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Patricia Schüller Gamboa
8
