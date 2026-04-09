Nuevo caso de violencia escolar: un alumno de 12 años apuñaló a compañero de 13 en Lo Prado

Un alumno de 12 años apuñaló a un compañero de 13 en un colegio de Lo Prado, en la Región Metropolitana. El hecho ocurrió durante la mañana de este jueves y volvió a encender las alertas por la violencia escolar en el país.

Según antecedentes preliminares, el incidente se registró cerca de las 11:40 horas. El ataque ocurrió en medio de un recreo al interior de la Escuela Básica Jaime Gómez García, cuando el estudiante de 7° básico agredió a un alumno de 6°, recogió Emol.

De acuerdo con la información disponible, el menor utilizó un cuchillo carnicero para propinar dos puñaladas en la espalda a su compañero, quien es un año mayor.

Tras lo ocurrido, la encargada de Convivencia Escolar dio aviso a Carabineros, quienes acudieron rápidamente al establecimiento educacional ubicado en calle San Germán.

Debido a la gravedad de las lesiones, el estudiante herido fue trasladado por personal del colegio hasta el Hospital Félix Bulnes, donde quedó fuera de riesgo vital.

En paralelo, el agresor fue llevado a la 44° Comisaría de Lo Prado junto a sus padres. Según se reportó, los apoderados presentaron una denuncia por amenazas contra la víctima, por hechos previos.

Investigación en curso

El caso quedó en manos del Ministerio Público. La Fiscalía instruyó informar a la Superintendencia de Educación y al Juzgado de Familia, con el fin de avanzar en las diligencias correspondientes.