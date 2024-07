Nuevo delegado presidencial de la RM dice que habló con Carabineros por polémica polera del “perro matapacos”

El nuevo delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, se refirió este martes en un punto de prensa a la polémica por el uso de una polera en el contexto del estallido social del octubre de 2019, con la imagen del “perro matapacos”.



“La única polera que he usado en mi vida que ha sido objeto de controversias es una polera que me regalaron en una actividad del Apruebo, en el contexto del proceso constituyente uno. Es una polera que no tiene expresión alguna en contra de ninguna institución ni persona, que no tiene expresión alguna de ofensa a ninguna persona”, explicó Durán.



“Yo tengo una larga trayectoria de trabajo colaborativo con las policías. Fui jefe de Seguridad de la Región Metropolitana en el gobierno de la (ex) presidenta Bachelet, en mis doce años como alcalde he trabajado codo a codo con las policías”, agregó.



“Sin perjuicio de eso y con el convencimiento que para enfrentar los desafíos en materia de seguridad hay que trabajar colaborativamente siempre con las policías, en el contexto de las críticas que se produjo por esta polera, tomé el resguardo de tener una extraordinaria conversación con el Alto Mando de Carabineros, que ha dado completamente por superado este episodio hace mucho tiempo, y revivirlo creo que es una manera contribuir a generar divisiones en torno a lo que nos une”, señaló.



El uso de la polera cobró relevancia, inmediatamente oficializado el nombramiento de Gonzalo Durán como sucesor de Constanza Martínez al frente de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana.



Fueron diputados de la UDI quienes recordaron la prenda con la fotografía del “perro matapacos” en el contexto del estallido social.



Respecto a su salida de la alcaldía de Independencia, Durán respondió las críticas venidas de la oposición en cuanto a una gestión deficiente en materia de seguridad durante los 12 años en el cargo.



“La cosa más local responde a una cosa de tipo electoral, estamos en un período preelectoral, tenemos elecciones municipales próximamente y esas expresiones se entienden en ese sentido. Lo cierto es que, en Independencia, hemos desarrollado una labor en estos 12 años que ha tenido un sello muy importante en materia de seguridad”, indicó.



“Cuando asumí como alcalde no existía siquiera una Unidad de Seguridad Pública y hoy existe una Dirección de Seguridad Público, una institucionalidad consolidada”, afirmó Durán, quien, de paso, descartó que su nuevo cargo le otorgue la exposición pública necesaria para una futura candidatura al Senado.