Nuevo turbazo en la RM: Cinco sujetos agreden a padre de familia y roban en casa de Peñalolén

Cinco delincuentes perpetraron un turbazo la madrugada de este viernes en una vivienda de la comuna de Peñalolén, donde golpearon al padre de familia y se llevaron un vehículo.

De acuerdo con información policial, los antisociales llegaron a bordo de un automóvil con encargo vigente por robo hasta un domicilio emplazado en calle Matías Cousiño, cerca de las 4:40 horas, recogió Emol.

El teniente Carlos Mena, oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, explicó que los sujetos utilizaron una herramienta para forzar ambas puertas principales e ingresar al inmueble, donde se encontraba un hombre con su esposa e hijos.

Armados con cuchillos, los ladrones golpearon al padre de la familia, quien resultó con lesiones de carácter leve, según detalló el jefe policial.

Tras la agresión, los delincuentes sustrajeron un vehículo que estaba en la vivienda junto a diversas especies, y actualmente el transporte es buscado a nivel nacional.

Una seguidilla de hechos de esta índole se han registrado en las últimas semanas en la Región Metropolitana. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que este tipo de ilícitos ha aumentado.