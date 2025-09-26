Home Nacional "nuevo turbazo en la rm: cinco sujetos agreden a padre de familia ..."

Nuevo turbazo en la RM: Cinco sujetos agreden a padre de familia y roban en casa de Peñalolén

El teniente Carlos Mena, oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, explicó que los sujetos utilizaron una herramienta para forzar ambas puertas principales e ingresar al inmueble, donde se encontraba un hombre con su esposa e hijos.

Eduardo Córdova
Comparte esta noticia

Cinco delincuentes perpetraron un turbazo la madrugada de este viernes en una vivienda de la comuna de Peñalolén, donde golpearon al padre de familia y se llevaron un vehículo.

De acuerdo con información policial, los antisociales llegaron a bordo de un automóvil con encargo vigente por robo hasta un domicilio emplazado en calle Matías Cousiño, cerca de las 4:40 horas, recogió Emol.

El teniente Carlos Mena, oficial de Ronda Prefectura Santiago Oriente, explicó que los sujetos utilizaron una herramienta para forzar ambas puertas principales e ingresar al inmueble, donde se encontraba un hombre con su esposa e hijos.

Armados con cuchillos, los ladrones golpearon al padre de la familia, quien resultó con lesiones de carácter leve, según detalló el jefe policial.

Tras la agresión, los delincuentes sustrajeron un vehículo que estaba en la vivienda junto a diversas especies, y actualmente el transporte es buscado a nivel nacional.

Una seguidilla de hechos de esta índole se han registrado en las últimas semanas en la Región Metropolitana. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que este tipo de ilícitos ha aumentado.

Source Texto: La Nación / Foto: Radio Biobío
Comparte esta noticia
Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional

Ministerio de Hacienda responde a Matthei tras denunci...

La cartera que lidera el ministro Nicolás Grau, en un comunicado, se refirió en detalle a las acusaciones realizada por la abandera de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos.

Leer mas
Nacional

Día Nacional Sin Auto: revisa dónde serán los cortes y...

En la RM, diversas calles del centro estarán cerradas entre las 00:00 y las 17:00 horas, quedando habilitadas únicamente para peatones y ciclistas durante la jornada.

Leer mas
Internacional

Perú confirma captura del líder criminal “El Mon...

En un comunicado en X, la institución precisó que agentes de un grupo especial contra el crimen organizado lograron capturar a Erick Moreno Hernández, descrito como “principal cabecilla de organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y sicariato”.

Leer mas
60,813FansLike
8,370SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Eduardo Córdova
17
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/