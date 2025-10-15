“Nunca lo conoció”: Coloma critica dichos de Ruth Hurtado sobre Jaime Guzmán

El senador UDI Juan Antonio Coloma, integrante del comando de Evelyn Matthei, calificó como “abusivas” las declaraciones de Ruth Hurtado, secretaria general del Partido Republicano, quien afirmó que “si Jaime Guzmán estuviera vivo, estaría en el Partido Republicano y votaría por José Antonio Kast”.

En conversación con Radio Pauta, Coloma expresó su molestia y señaló: “Fui muy amigo de Jaime Guzmán y le puedo decir con absoluta convicción que si estuviera vivo estaría en la UDI. No me parece justo ni adecuado suponer intenciones de alguien que fue asesinado por defender sus convicciones”.

El senador agregó que la frase representa una “relación completamente abusiva” y que Guzmán “nunca podría ser interpretado por alguien que no lo conoció ni comprendió su coherencia y su sabiduría”.

Coloma enfatizó que “la figura de Jaime Guzmán es inapropiable” y advirtió que este tipo de afirmaciones “solo profundizan la división en la derecha”. En ese sentido, llamó a centrar el debate en los problemas reales del país, como la seguridad, el empleo y la migración: “Chile necesita entenderse, no dividirse ni agredirse”.

Respecto al gesto de reconciliación entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast, Coloma lo calificó como “un gesto noble” que permite “superar una etapa difícil de la campaña”.

También se refirió a la columna “Parásitos” del asesor de Kast, Cristián Valenzuela, señalando que “fue un ataque injusto a todos los que han tenido roles en el Estado” y que ese tono “refleja una peligrosa superioridad moral similar a la del Frente Amplio”.

Finalmente, hizo un llamado a la unidad: “No se trata de hegemonía, sino de quién es capaz de aunar las voluntades del 62% que dijo no al proceso constituyente y dar gobernabilidad a Chile”.