Home Internacional "octogenario y de izquierda: josé maría balcázar es el nuevo presi..."

Octogenario y de izquierda: José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

Según informó el diario El Comercio, con 60 votos a favor, el congresista de la izquierda radical se impuso frente a María del Carmen Alva (Acción Popular, centroizquierda), quien obtuvo el respaldo de 46 legisladores.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Octogenario y de izquierda: José María Balcázar es el nuevo presidente de Perú

El parlamentario José María Balcázar (83), de Perú Libre, quien defiende el matrimonio infantil y arrastra más de un cuestionamiento en su contra, según destaca la prensa local, ganó la elección en el Congreso para asumir, por sucesión constitucional, la Presidencia de la República.

Según informó el diario El Comercio, con 60 votos a favor, el congresista de la izquierda radical se impuso frente a María del Carmen Alva (Acción Popular, centroizquierda), quien obtuvo el respaldo de 46 legisladores.

Balcázar, quien ejercerá el cargo hasta el 28 de julio de 2026 -fecha en la que será investido presidente el vencedor de las próximas elecciones, convocadas para el 12 de abril-, fue elegido en una segunda votación, puesto que ninguno de los cuatro candidatos presentados en la víspera logró los 59 apoyos necesarios para ello. Asumirá el cargo en reemplazo de José Jerí, quien fue destituido por el Congreso el martes.

“Aquí no hay derechas ni izquierdas”


En su discurso tras jurar como presidente, el octavo en una década, abogó por la unidad, afirmando que “ya no estamos aquí para pelear. Aquí no hay derechas ni izquierdas. Ese término lo crearon los franceses para la revolución, no tiene sustento ideológico”.

El exjuez se mostró “honrado” por el respaldo de los miembros de la cámara “y que podamos decirle a los peruanos que es posible construir una democracia de verdad”. “La democracia no está funcionando. Si esa democracia no tiene correctivos, en el futuro va a desaparecer”, ha advertido.

Balcázar indicó que no pretende “cambiar el rumbo” de Perú y que va a “mantener” la política económica dado que “no estamos para experimentos“, si bien ha dicho que un mes se puede hacer mucho porque “no es difícil gobernar un país”.

Asimismo, se ha comprometido a “garantizar al pueblo que habrá una transición democrática y transparente, que no haya duda, mantener una pacificación de verdad y que tengamos ministerios aptos para luchar contra la inseguridad ciudadana”.

Previamente, Balcázar se midió con Alva por una diferencia de tres votos en una primera vuelta, seguidos muy por detrás por Héctor Acuña, apoyado por Honor y Democracia (derecha) con 13 votos; y Edgar Reymundo, en representación del Bloque Democrático Popular, de centroizquierda, que solo obtuvo siete.

Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Cooperativa
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Reportan gran incendio en Renca tras explosión de cami...

El hecho ocurrió justo en la intersección de la Ruta 5 Norte con General Velásquez. Hasta el momento, ya se reportan personas lesionadas con quemaduras y vehículos incendiados en plena carretera. Según testigos, automovilistas y pasajeros de buses se vieron afectados por lo ocurrido, informó Radio Biobío.

Leer mas
Internacional
Detienen al expríncipe Andrés por “conducta inap...

El exduque, de 66 años, fue detenido en su nueva residencia dentro de la finca de Sandringham. La propiedad pertenece al rey Carlos III y se ubica en el este de Inglaterra.

Leer mas
Triunfo
O’Higgins venció a Bahía en El Teniente y se ilu...

El elenco rancagüino se hizo fuerte en casa ante el conjunto brasileño y asestó el primer golpe en la serie por la segunda fase previa del torneo, obteniendo una pequeña ventaja de cara a la revancha programada para el próximo miércoles.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
14
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/