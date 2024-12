Operación Búnker deja 13 detenidos en la RM: se incautaron 32 kilos de drogas, entre ellas 44 ampollas de fentanilo

Según consignó El Mercurio, recientemente la Universidad de Antofagasta puso fin a la planta académica no regular. El rector Marcos Cikutovic manifestó que se trata de “una de las decisiones más difíciles de tomar, no obstante necesaria, ha sido la de poner término a la planta académica no regular”. Los estudiantes de esta universidad comenzaron una toma este lunes, tras los despidos de 223 docentes.