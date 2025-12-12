Home Nacional "operativo antidrogas en la legua deja a carabinero baleado..."

Operativo antidrogas en La Legua deja a carabinero baleado

La acción, encabezada por el OS7, se enmarca en una investigación por tráfico de drogas. Según la Fiscalía Metropolitana Sur, las diligencias corresponden a un “procedimiento de rutina en puntos de venta de droga”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Operativo antidrogas en La Legua deja a carabinero baleado

Un operativo antidrogas realizado esta jornada en la población La Legua, comuna de San Joaquín, derivó en la intervención de tres pasajes del sector y en un enfrentamiento que dejó a un carabinero herido.

La acción, encabezada por el OS7, se enmarca en una investigación por tráfico de drogas. Según la Fiscalía Metropolitana Sur, las diligencias corresponden a un “procedimiento de rutina en puntos de venta de droga”.

Como consecuencia de este despliegue, un funcionario policial recibió un disparo en una de sus rodillas durante los allanamientos. Tras el incidente, fue trasladado en primera instancia al Hospital Barros Lucos para recibir atención médica.

Source Texto: Aton/Foto: Aton (Referencial)
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Aseguran que la U inició contactos con Ariel Holan par...

El técnico que fue campeón con Universidad Católica, y que recientemente dejó Rosario Central de Argentina, sería del gusto de la dirigencia de Azul Azul.

Leer mas
Vanguardia
Con Zendaya y Jacob Elordi: “Euphoria” presenta adelan...

La famosa serie de HBO mostró en un clip las primeras imágenes de su nueva temporada, cuyo estreno está previsto para abril del próximo año.

Leer mas
Nacional
Nueve perritos de la camada 2025 de Aduanas realizaron...

Con esta actividad Aduanas inicia programa de estimulación para la camada de cachorros detectores 2025, que incorpora una nueva raza al entrenamiento institucional.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/