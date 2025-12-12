Operativo antidrogas en La Legua deja a carabinero baleado

Un operativo antidrogas realizado esta jornada en la población La Legua, comuna de San Joaquín, derivó en la intervención de tres pasajes del sector y en un enfrentamiento que dejó a un carabinero herido.



La acción, encabezada por el OS7, se enmarca en una investigación por tráfico de drogas. Según la Fiscalía Metropolitana Sur, las diligencias corresponden a un “procedimiento de rutina en puntos de venta de droga”.



Como consecuencia de este despliegue, un funcionario policial recibió un disparo en una de sus rodillas durante los allanamientos. Tras el incidente, fue trasladado en primera instancia al Hospital Barros Lucos para recibir atención médica.