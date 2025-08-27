Orellana cuestiona a Carmona y se refiere a “intento de pautear” a Jara

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana (FA), en conversación con Radio Universo, fue requerida este miércoles por las intenciones que veía detrás de los dichos del timonel del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona.

“Lautaro Carmona podría guardarse algunas declaraciones“, dijo la secretaria escuetamente este martes en entrevista con 24Horas, refiriéndose a las críticas de Carmona al exministro de Hacienda, Mario Marcel.



“Yo creo que esa es una pregunta que se le tiene que hacer a él, qué es lo que busca con eso. No puedo responder yo por su intención, porque no las conozco”, sostuvo.



Orellana dijo que “mirando desde la óptica, al menos mía, nosotros hacemos al menos una actividad en terreno a la semana, yo en un ratito más me voy para Estación Central, mañana vamos a estar en terreno en Quilpué, y la verdad es que hay bien poco interés de la ciudadanía en la política, en el sentido de la política como lo que debaten los políticos entre políticos respecto a lo que dijo uno u otro. El interés de la ciudadanía está en las propuestas para el país”, indicó, recogió Emol.



Respecto a la candidata oficialista, Jeannette Jara, la ministra indicó que “yo creo que, al menos habiéndola visto cómo lideró el debate respecto a la reforma de pensiones (…) existían estas mismas tendencias al intento de pautear, y tenemos igual reforma de pensiones, así que yo no tengo duda de que la candidata tiene la plena capacidad se sobreponerse a estos intentos”, remarcó.



Sobre si sostiene sus dichos relativos a que el timonel del PC podría guardarse algunas declaraciones, Orellana comentó “seguramente él opina lo mismo de mí”.



En cuanto a si observa machismo político en estos intentos por pautear a la candidata, Orellana manifestó que “no sabría decir cuál es el interés, sí puedo decir que me parece poco útil”.



“Yo creo que es importante distinguir que no toda discrepancia en política entre hombres y mujeres es machismo”, añadió, advirtiendo que “acá no sabría decir cuál es fenómeno”. “Yo sí creo que hay una cuestión consistente desde la reforma de pensiones, desde parlamentarios, desde referentes de distintos ámbitos por tratar de pautear a Jeannette. Y ahí está, pues, ahí está la reforma de pensiones”, destacó.

