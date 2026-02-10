Orellana: Visita de Kast “a referentes mundiales de la ultraderecha” plantea dudas sobre futuro del Ministerio de la Mujer

La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se refirió a las “dudas” que han trascendido respecto a posibles cambios en el Ministerio de la Mujer en el futuro gobierno de José Antonio Kast.

Orellana, en conversación con Radio Infinita, fue consultada respecto a si sentía algún temor respecto a que la gestión del próximo mandatario diera un giro en el timón de su cartera.

La secretaria de Estado sostuvo que “la verdad es que el Presidente electo había optado por un silencio estratégico respecto a derechos de las mujeres, porque eso es lo que llevó a su nuevo subsecretario, Luis Silva, que encabezaba el proceso constitucional, a perder el plebiscito del 17 de diciembre de 2023“, recogió Biobío.

En palabras de la ministra, fue ese uno de los puntos relevantes dentro de la ciudadanía para rechazar el proyecto de Constitución republicana.

“Me parece que, en ese sentido, hubo un silencio que precisamente le permitió crecer en electorado femenino en un tema que había sido fundamental en sus años como diputado”, añadió.

Orellana definió a Kast como “guaripola de la oposición a la pastilla del día después”.

Finalmente, la secretaria de Estado dijo creer ahora que la visita de Kast “a referentes mundiales de la ultraderecha, de la homofobia y de la guerra contra el avance de los derechos de las mujeres, como Viktor Orbán, plantea la duda” frente a su postura en estos temas.

“No sé cuál Presidente electo va a primar”, cerró la ministra.