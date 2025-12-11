Home Nacional "Órgano de niña donante fallecida se perdió debido a la falta de u..."

Órgano de niña donante fallecida se perdió debido a la falta de una aeronave para el traslado

La Dirección Nacional de Senapred gestionó la solicitud ante el Estado Mayor Conjunto, pero solo disponían de un vuelo a las 5 de la mañana de este miércoles, mientras que la vida útil del órgano se extendía únicamente hasta las 12 de la noche.

Eduardo Córdova
La falta de una aeronave impidió que una niña de Santiago recibiera el hígado de una donante de 5 años, quien se encontraba con muerte cerebral en el Hospital Las Higueras de Talcahuano, en la Región del Biobío.

Aunque la procuración del órgano se realizó cerca del mediodía del miércoles, no existió ningún medio de transporte disponible para trasladarlo a la Región Metropolitana dentro del tiempo de preservación requerido.

Desde la Coordinadora Central de Gestión de Trasplantes del Ministerio de Salud informaron a Radio Biobío que primero se intentó concretar el traslado mediante un vuelo comercial y, posteriormente, se activó el protocolo con Senapred, sin que hubiese un helicóptero disponible.

Según la emisora, la Dirección Nacional de Senapred gestionó la solicitud ante el Estado Mayor Conjunto, pero solo disponían de un vuelo a las 5 de la mañana de este miércoles, mientras que la vida útil del órgano se extendía únicamente hasta las 12 de la noche.

La menor que esperaba el trasplante continúa en lista de espera, pese a que contaba con una donante compatible en Talcahuano.

El Hospital Las Higueras evitó referirse públicamente al caso, aunque indicó haber realizado todo lo posible desde el ámbito médico y logístico.

Desde el Servicio de Salud de Talcahuano señalaron que están reuniendo los antecedentes, motivo por el cual tampoco entregaron mayores declaraciones.

Source Texto: La Nación / Foto: Aton (referencial)
